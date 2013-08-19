مدافع "غريب" يتعمّد تسجيل هدف في مرمى فريقه

ارتكب مدافع يلعب في دوري كرة القدم في البيرو خطأ ساذجاً كلّف فريقه الخسارة وفقدان ثلاث نقاط ثمينة بعدما صوّب بشكل متعمد الكرة في شباك فريقه خلال هجمة للفريق المنافس، ظناً منه أن الحكم احتسب ركلة جزاء له.

وخطف المدافع رينزو ريانوس، الذي يلعب لنادي كوميرسيو الأضواء بعدما صوب الكرة في مرمى فريقه في لحظة غضب أثناء هجمة لصالح فريق يونيفرسيتاريو، إذ اعتقد أن الحكم احتسب ركلة جزاء بعد تعرض أحد اللاعبين للجذب.

ولم يطلق الحكم صافرته خلال اللقطة وانتظر حتى نهاية الهجمة، لكن ريانوس استبق الجميع بتصويب الكرة في الشباك، وحينها أشار الحكم باحتساب هدف عكسي لمصلحة الفريق الآخر وليس ركلة جزاء، كما توقع المدافع المتعجل.

وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة والعشرين للدوري البيروفي بهذا الهدف الوحيد، ليتقهقر كوميرسيو للمركز قبل الأخير في جدول البطولة، بينما قفز يونيفرسيتاريو للمركز الثاني خلف ريال غارسيلاسو المتصدر.

وقدم ريانوس عقب المباراة اعتذاره لزملائه ولجماهير ناديه عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه، وقال إنه يشعر بالندم الشديد، ويعترف بأنه كان السبب وراء الهزيمة التي مني بها الفريق، طالباً الصفح من الجميع.

