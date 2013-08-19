مدرب إنجلترا يعتذر لمويز بسبب إشراك روني

قدم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، روي هودسون، اعتذاره لنظيره في مانشستر يونايتد ديفيد مويز، بسبب إشراك مهاجم الفريق واين روني في مباراة منتخب بلاده ضد اسكتلندا الأسبوع الماضي، أكثر من الوقت الذي وعد به هودسون مويز.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية إن هودسون كان قد اتفق مع مويز على إشراك روني شوطا واحدا فقط، لكنه أخل باتفاقه وأشركه لنحو ساعة في المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على ضيفه الاسكتلندي بثلاثة أهداف لهدفين.

وعلل هودسون قراره بإشراك روني لأكثر من الوقت المسموح له به، بظروف المباراة التي تحتم عليه إبقاء روني لأكثر من ذلك.

وأكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أنه مدين بالاعتذار من مويز بسبب هذا التصرف، ولعدم احترامه لاتفاقه معه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها هودسون بالاعتذار لمدرب فريق، فقد سبق أن اعتذر لمدرب أرسنال أرسين فينغر بسب إشراك لاعبه ثيو والكوت في مباراة البرازيل كاملة، رغم معاناته من الإصابة، وفي ظل تحذيرات فينغر من عدم إشراكه لوقت طويل.

وكان هودسون قد صرح عقب إعلانه ضم روني للمنتخب الإنجليزي أنه سوف يقيم حالته البدنية قبل إشراكه، خصوصا أن روني كان يعاني من إصابات في الكتف وأوتار القدم، موضحا أن مويز تفهم قراره وأبدى مرونة كبيرة في ذلك.

