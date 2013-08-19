مورينهو لجماهير تشلسي: لا تهتفوا باسمي.. اهتفوا للاعبين

طالب المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو من جماهير ناديه الهتاف للاعبي الفريق لا لاسمه شخصياً، مؤكداً أن اللاعبين هم مَنْ يستحقون الدعم والهتاف في هذه المرحلة وليس هو.

وقال مورينهو في تصريحات صحافية لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، إنه يعي تماماً مدى حب وتعلق جماهير تشلسي به، ولكنها مطالبة الآن بالوقوف أكثر فأكثر خلف اللاعبين.

واستهل تشلسي بقيادة مورينهو مشواره في الدوري الانجليزي، أمس، بتحقيق فوز مستحق على ضيفه هال سيتي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من الدوري.

وقدم مورينهو شكره الجزيل على الاستقبال التاريخي الذي حظي به من قبل جماهير تشلسي في أول مباراة رسمية يخوضها مع الفريق في فترته التدريبية الثانية.

وأشار إلى أنه يريد من جماهير تشلسي ترديد الأغاني الحماسية لدعم لاعبي تشلسي من أجل منحهم دفعة قوية ولمواصلة طريقهم نحو الإنجازات والبطولات التي اعتاد عليها الجمهور.

وأشاد المدير الفني لتشلسي بفريقه في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن الفريق أدى بشكل ممتاز وكان بمقدوره زيادة غلته من الأهداف بفضل المستوى المميز الذي ظهر به جميع اللاعبين.

وكان مورينهو قد حظي باستقبال مذهل من قبل جماهير تشلسي، لدرجة أن عينيه اغرورقت بالدموع وهو يرد التحية للجماهير التي ظلت تنادي باسمه منذ دخوله أرضية الملعب في منظر مؤثر للغاية، بالإضافة للتصفيق الحار له، الى جانب اللافتات الكبيرة التي رفعها الجماهير وهو ترحب بعودة مورينهو لتدريب تشلسي بعد غياب لأكثر من ستة أعوام.