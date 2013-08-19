يوفنتوس يثأر من لاتسيو ويتوج بكأس السوبر

بدأ يوفنتوس بطل الدوري بنجاح رحلة البحث عن الألقاب في الموسم الجديد عندما استهله بفوزه الكبير على لاتسيو 4-صفر اليوم الأحد في مباراة كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم على الاستاد الاولمبي في روما.

وهذه المرة السادسة التي يفوز فيها يوفنتوس في هذه المباراة بعد أعوام 1995 و1997 و2002 و2003 و2012.

وسجل يوفنتوس هدفه الأول عبر الفرنسي بول بوغبا بتسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة عجز الحارس فيديريكو ماركيتي عن إبعادها (23).

وكان بوغبا دخل بديلا في الدقيقة 21 إثر خروج لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو لإصابته في ركبته إثر اصطدامه بالروماني ستيفان رادو.

وحاول لاعبو المدرب الصربي فلاديمير بتكوفيتش البحث عن التعادل للحفاظ على أمل إحراز اللقب الرابع في المسابقة بعد أعوام 1998 و2000 و2009.

لكن في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني، صدم يوفنتوس فريق العاصمة بثلاثية تناوب عل تسجيلها المدافع جورجيو كييليني (52)، السويسري ستيفان ليشتاينر (54) والمهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز القادم من مانشسترسيتي الانكليزي (56) من اختراقات سهلة لدفاع لاتسيو.

وعزز فريق المدرب انطونيو كونتي صفوفه بالتعاقد مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي الإنكليزي، وضم أيضا الإسباني فرناندو ليورنتي من أتلتيكو مدريد.

وعول كونتي على كوكبة من النجوم الآخرين كاندريا بيرلو وماركيزيو والمونتينيغري ميركو فوسينيتش والتشيلي ارتورو فيدال، في مواجهة أمام فريق فاز عليه مرتين في الموسم الماضي، وأقصاه من نصف نهائي مسابقة الكأس.

وينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ويبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه في ضيافة سمبدوريا، بينما يستضيف لاتسيو اودينيزي.

وسيتواجه يوفنتوس ولاتسيو مجددا في المرحلة الثانية من الدوري في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.