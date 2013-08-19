"الاتحاد الدولي" يحتفل بميلاد سعيد العويران

يحتفل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يومياً بميلاد عدد كبير من النجوم العالميين، وظهر من بينهم النجم السعودي سعيد العويران الذي أكمل عامه 46 أمس.

ووضع "فيفا" صورة اللاعب أثناء احتفاله بأحد أهدافه كغلاف للفقرة المخصصة لتهنئة اللاعبين المولودين في يوم 18 من أغسطس, ووصف الفيفا العويران بأنه "أحد الأساطير الحية في الكرة العالمية حيث ساعد منتخبه السعودي في التأهل لأول كأس عالم في تاريخ البلاد عام 1994 حيث سجل هناك أحد أجمل الأهداف في تاريخ المونديال أمام بلجيكا، وشارك اللاعب ذو النزعة الهجومية في كأس العالم بفرنسا لعام 1998.

كما خاض النسخ الثلاث الأولى من بطولة كأس القارات التي أقيمت كلها في بلاده السعودية".

وأضاف الموقع الرسمي في وصف اللاعب بقوله "ساعد منتخبه الأخضر في الوصول لنهائي كأس آسيا 1992, ودافع العويران عن ألوان فريق واحد طوال مسيرته الكروية وهو نادي الشباب السعودي، فتوج مع الشباب بلقب الدوري في ثلاث مناسبات وكأس ولي العهد مرة واحدة بالإضافة الى تتويجه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية، وكأس الأندية العربية أبطال الدوري. كما اختير العويران كأفضل لاعب في قارة آسيا لعام 1994.

ومن بين الأسماء التي احتفى بهم "فيفا" مع النجم السعودي العويران, اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي, اللاعب الإسباني الفارو نيجريدو , اللاعب السويدي كيم كالستروم بالإضافة الى الأسطورة السويدية باتريك اندرسون.

