سانيا.. يرعب جماهير أرسنال

شهدت مباراة أرسنال وأستون فيلا في افتتاح الدوري الإنجليزي سقوطاً مروعاً للظهير الأيمن الفرنسي بكاري سانيا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي إثر كرة هوائية مشتركة مع مهاجم استون فيلا كريسيتان بينيتيك.

وجاءت إصابة سانيا استمراراً لمسلسل الرعب الذي يعيشه المدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي آرسين فينغر بعد إصابة كل من كيرون جيبس، ارون رامسي وتوماس روزيسكي، لكن إصابة سانيا كانت الأخطر والتي أرعبت قلوب مشجعي المدفعجية.

اللقطة جاءت في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف وحيد، عندما ارتقى سانيا ليحصل علي الكرة المشتركة مع لاعب استون فيلا بينيتيك، لكن الطول الفارع للاعب استون فيلا تسبب بشكل مباشر في سقوط سانيا الذي سقط كجثة هامدة.

وتلقى اللاعب الإسعافات اللازمة من الجهاز الطبي لأرسنال، قبل أن يغادر سانيا الملعب للخضوع للفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامته.