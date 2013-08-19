"مبواتي".. صاحب أرخص صفقة في التاريخ يرهق مدافعي الريال

في بلاد تقع تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة, وتدفع أنديتها الكبرى 48 مليون يورو سنويا لثلاثة لاعبين فقط وهم نيمار, ميسي ورونالدو, يظهر من بعيد مشروع نجم واعد يحطم كل القواعد الاقتصادية السابقة وهو اللاعب الكونغولي الأصل سيدريك مبواتي جناح نادي ريال بيتيس الإسباني.

مبواتي كان نجم مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في افتتاح الدوري الإسباني بصناعته لهدف فريقه الوحيد الذي كاد أن يحرج الفريق الملكي ويضعه في مأزق لولا هدف ايسكو في الدقائق الأخيرة بالإضافة الى إرهاقه لدفاعات ريال مدريد طوال المباراة وخاصة أحد أغلى مدافعي النادي الملكي وهو سيرخيو راموس والظهير الأيمن للنادي الملكي داني كارفاخال .

المفاجأة لم تكن في كل ما سبق, المفاجأة تكمن في أن اللاعب الكونغولي صاحب الـ 21 عاما هو أرخص صفقة في تاريخ كرة القدم إذ انتقل مبواتي منذ أيام الي بيتيس قادما من فريق نومانسيا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية مقابل 1,20 يورو فقط.

مبواتي انتقل الى إسبانيا في ال 12 من عمره ولعب في مشروع الشباب لفريق اتليتكو مدريد قبل أن ينتقل لعدة أندية كان آخرها نومانسيا ومنه الى ريال بيتيس.

وكان مبواتي قد صرح لوسائل الإعلام الإسبانية أنه يمتلك ثقة كبيرة في نفسه تجعله يصبح نجم فريق بيتيس لإيصاله لأحد المقاعد الأوروبية معربا على أن انتقاله لبيتيس مجرد خطوة للانتقال الى أعرق الفرق الأوروبية.

