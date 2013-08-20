أسرع رجل في العالم .. يُهين مشجعاً "برشلونياً"

وجَّهت صحيفة "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية انتقادات لاذعة للعداء الجامايكي أوساين بولت، وذلك على خلفية التصرف غير الأخلاقي الذي أقدم عليّه عقب تتويجه مع منتخب بلاده، بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مساء يوم الأحد في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن العداء الجامايكي، الذي فرض نفسه نجماً مطلقاً على النسخة الرابعة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى، قد رفض التقاط صورة تذكارية مع أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني.

وأشارت "ألموندو ديبورتيفو" إلى أنّ أسرع رجل في العالم قد تعامل بفظاظة مع أحد المعجبين به، وذلك بعد أن قال له: "اخرج من هنا"، حينما حاول الأخير الاقتراب منه بغية الحصول على شرف التقاط صورة معه.

وزعمت الصحيفة الإسبانية أنّ بولت قد أقدم على هذا التصرف غير اللائق، بسبب ارتداء المشجع لقميص نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبرهنت الصحيفة الكاتالونية صحة حديثها بنشر تصريح سابق للعداء الجامايكي كشف فيه عن رغبته في الانضمام للنادي المفضل لديه، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأبدى فيه أيضاً استعداده التام لترك ألعاب القوى من أجل الانضمام إلى الشياطين الحمر.

وبناءً على التصريح الذي نقلته، فقد أكّدت الصحيفة أن بولت يُصنف نفسه في خانة المشجعين المتعصبين لمانشستر يونايتد، وأنّه قد أظهر هذه القسوة بالتعامل مع المشجع بسبب كرهه لفريق برشلونة الذي نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا عامي (2009، 2011) على حساب النادي المفضل للعداء الجامايكي، مانشستر يونايتد.

وصبّت الصحيفة الكاتالونية جام غضبها على نجم ألعاب القوى، الذي حقق الثلاثية الثانية في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم بعد الأولى عام 2009 في برلين، متهمة إياه بالغرور، ومطالبة إياه بالكف عن هذه الأفعال القبيحة، على حد تعبيرها.