الشباب والأهلي.. في مهمة "شاقة" بدوري الأبطال

يسعى ممثلا الكرة السعودية الشباب والأهلي لوضع قدم في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا عندما يحل الأول ضيفاً على كاشيوا ريسول الياباني على ملعب هيتاشي كاشيوا عند الساعة الواحدة ظهراً ويستضيف الثاني سيؤول الكوري الجنوبي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة الأربعاء في ذهاب مباريات الدور الربع نهائي للبطولة والتي يحل فيها أيضا لخويا القطري ضيفا على جوانزوا ايفرجراند الصيني ويوريرام التايلاندي على الاستقلال الإيراني على ملعب ازادي.

غير أن ما يهدد الأحلام السعودية هو الفارق في الأعداد الذي يفصل بينهما وبين خصميهما لكون الدوري السعودي مازال لم يبدأ بعد في وقت مضى أكثر من نصف الدوري في كوريا واليابان مما يعكس فارق الاستعداد الفني.. ويحتل اف سيول المركز الرابع في الدوري الكوري الجنوبي بعد 23 جولة منه فاز في 12 وتعادل في خمس وخسر في ست.. فيما يبدو وضع كاشيوا غير مواتي في الدوري الياباني فبعد 21 جولة منه يحتل المركز الحادي عشر بعد ثمان انتصارات وست تعادلات وسبع هزائم.

وسيحاول الشباب العودة من اليابان بالتعادل على أقل تقدير ليمهد لعبوره للدور نصف النهائي في مباراة الرد في الرياض.. وسيكون الشباب الذي استبدل هدافه الأول في السنوات الأربع الماضية بمهاجم الاتحاد نايف هزازي في وضع فني جيد عطفا على المباريات الودية التي خاضها ومعسكره الأوروبي ولكن من الصعب التكهن بوضع اللاعبين في المباراة أمام فريق خاض مباريات رسمية أكثر.. ومع أن مدرب الشباب البلجيكي برودوم أبدى عدم رضاه عن نتائج المباريات الودية التي خاضها فريقه.. إلا أنه يبدو واثقا من عبور المباراة الصعبة.. وقال: "قدمنا أمام النصر مباراة جيدة في الشوط الأول وتقدم بهدفين ولكن عطاء اللاعبين في الشوط الثاني كان أقل إيجابية. اكتفيت بإعداد الفريق الأساسي حتى الدقيقة 75 ثم بدأت بتغيير الفريق لإعداد بقية اللاعبين للمرحلة القادمة".

وفي المقابل أعلن حارس مرمى كاشيوا ريسول الياباني تاكانوري سوجينو تحديه لمدرب الشباب برودوم الذي كان حارسا دوليا أيضا.. وقال قبل المباراة: "سندخل اللقاء من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز.. لأننا نسعى للوصول إلى دور الأربعة من المسابقة الآسيوية".. وتابع: "تفاجأت قبل 3 أسابيع عندما عرفت اسم مدرب فريق الشباب السعودي، كان من نجوم كأس العالم 1994 بأميركا، كان يتصدى للكرات بطريقة رائعة.. سأحترم السيد برودوم لأنه حارس عملاق".

الأهلي أمام تحدٍ صعب

وفي جدة سيخوض الأهلي السعودي مباراة صعبة أمام اف سي سيول رابع الدوري الكوري الجنوبي.. وتكمن المشكلة الأهلاوية في غياب هدافيه العماني عماد الحوسني والبرازيلي فكتور سيموس للإصابة ورحيل عبدالرحيم جيزاوي للنصر.. وكان الأهلي بلغ المباراة النهائية في البطولة القارية العام الماضي، قبل أن يخسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 0-3.

واعتبر البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي أن فريق سيول لديه أفضلية عن الأهلي بسبب أن الدوري الكوري قد وصل إلى منتصف الموسم، مما يعني جاهزية فنية وبدنية كاملة للاعبيه عكس الأهلي الذي سيخوض لقاءه الرسمي الأول في الموسم الجديد "وسنتعامل مع هذا الواقع محاولين بذل كل ما بوسعنا لتجاوز تلك الظروف".

وأضاف: "سنخوض لقاء صعباً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات ولا أعتقد أنه سيتم حسم نتيجته من مواجهة الذهاب".

وعن إقامة معسكر الفريق قبل المباراة في الطائف أشار بيريرا إلى أن ذلك لم يكن أفضل الحلول بل كان أقلها سوءا وهو يختصر الكثير من الوقت حيث سيستفيد الفريق من ساعة إضافية باختصار مدة رحلة الحافلة المقلة للاعبين من الطائف إلى ملعب المباراة إلى ساعة واحدة بدلاً من ما يزيد عن ساعتين كان سيقطعها في حال إقامة المعسكر في جدة.

كما تطرق المدرب البرتغالي إلى تجربته مع الأهلي حيث قال: "وجدت في الأهلي لاعبين يملكون العقلية القتالية وسأحاول فرض انضباط أكبر داخل النادي".

وعن طريقة اللعب التي ينتهجها أشار بيريرا إلى أنه دائماً ما يحبذ في الفرق التي يدربها أن تستحوذ على الكرة لأكبر وقت ممكن ومحاولة الضغط على الخصم في حال فقدانها مشيراً إلى أن مسألة إشراكه لمهاجم وحيد أو مهاجمين في التشكيلة الأساسية تعتمد على حاجة الفريق ومتطلبات المباراة ويبقى الأهم هو العمل على كيفية امتلاك الكرة.

وفي المقابل استعد نادي سيول للمواجهة بتحقيق فوز صعب على دايجيون سيتزنز 3-2 في الدوري الكوري.. وسيقود ماوريسيو مولينا ووكوه ميونغ جين ووكو يو هان الفريق الكوري للعودة بنقطة تعادل على الأقل.. وطوال مشاركته في البطولة الآن لم ينجح سيؤول في تجاوز الدور ربع النهائي ويطمح أن يفعل ذلك هذه المرة ويحذو حذو مواطنه أولسان الذي انتزع اللقب الموسم الماضي.

وأكد المدرب الكوري تشو يونج أن المباراة ستكون مهمة للفريقين اللذين وصلا إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة بعد أن قدما مباريات مميزة وحققا نتائج إيجابية، معتبراً أن الأهلي يعتبر خصماً قوياً ويستحق الاحترام وهو أفضل فريق سعودي ويقدم مستويات مميزة في البطولة الآسيوية وكان أحد طرفي نهائي النسخة السابقة من البطولة.

وأشار تشو يونج إلى أن فريقه سيعاني من عدة ظروف قبل اللقاء أهمها التغلب على الجو الحار وفارق التوقيت بين المملكة وكوريا وبُعد المسافة بين مقر إقامة بعثة فريق سيول وملعب المباراة والتي تصل ساعتين بالحافلة، مشيراً إلى أن تلك المدة تعتبر طويلة وليست جيدة على اللاعبين من الناحية البدنية.