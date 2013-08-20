الشهادة في سبيل الله‏!‏

ونحن نعيش اياما صعبة تتطلب منا الوقوف يدا واحدة كي ينهض بلدنا من جديد‏,‏ وجدت انه من الواجب ان اذكر ملاحظة مهمة هي‏,‏ انه في نفس الوقت الذي رفض خلاله بوب برادلي الأمريكي الجنسية المدير الفني لمنتخبنا الوطني تقديم استقالته والعودة لبلاده

مؤكدا انه سعيد بالاقامة في مصر وانه سيبقي مع المنتخب الوطني حتي يكمل رسالته ويحقق حلمه وحلم المصريين في الوصول لكأس العالم.. فقد قدم المصري البرادعي استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية, ولا تعليق!

في وقت الشدة نحتاج إلي فرحة.. وقد قدم الأهلي الفرحة لجماهيره بفوزه علي ليوبار الكونغولي القوي بالبطولة الافريقية, وحقيقة الأهلي عودنا علي الانتصارات وقت المحن والشدائد عكس الزمالك الذي خذل جماهيره!

اتمني ان يراجع محافظ بورسعيد ومجلس ادارة النادي المصري قرار المشاركة بالدوري الكروي هذا الموسم حتي تلتئم الجراح وتهدأ النفوس بين جماهير الأهلي وبورسعيد.. ولست ضد مشاركة المصري وعودته للدوري.. لكني اراعي مصلحة بلدي اولا, وبصراحة كرهت الدماء واساليب الالتراس الأهلاوي والبورسعيدي وغيرهم ممن يعشقون العنف والشجار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق, هذا إلي جانب تخريب المنشآت العامة والشخصية, وللاسف يعتبرون ذلك شهادة في سبيل الله!

مازالت اتعجب من مواقف وتعليقات خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية علي الأحداث الرياضية وقراراته الانفرادية التي رفضها زملاؤه خاصة السباح علاء جبر وآخرين اتصلوا بي هاتفيا ليلغوني انهم طالبوا زين بالكف عن اتخاذ قرارات فردية لكنه يصر علي ان يكون رافضا الديمقراطية التي جاءت بنا لمواقعنا بالانتخابات.

قرار طاهر ابوزيد وزير الرياضة بتأجيل انتخابات الاندية الرياضية جاء بالوقت المناسب.. والأجواء التي نعيشها حالي تثبت اننا بحاجة للهدوء والتروي قبل اتخاذ قرارات وارجو ممن يخططون الآن لرفع قضايا ضد قرار وزير الرياضة بتأجيل الانتخابات.. ان يتوقفوا قليلا ويضعوا مصر علي الاعناق ويفضلوها علي انفسهم و عليهم ان يتعظوا ويسألوا انفسهم اين ذهب الذين بحثوا عن المناصب وعن كراسي الرئاسة؟

نقلاً عن "الأهرام" المصرية