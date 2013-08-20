غداً .. بمكةَ واليابان البطلُ سَيُبَان

رغم تباين الاستعدادات لممثلي الوطن للمشوار الآسيوي إلا أنني شخصياً متفائلٌ جداً بأن القلعة والليث سيكون لهما شأن في مباراتي الغد أمام سيؤل الكوري وكاشيو االياباني.. فالثاني سيلتقي الشباب الممثل السعودي الثاني على أرضه وبين جماهيره عند الواحدة ظهراً هناك باليابان في مباراة الذهاب .. فيما سيلتقي الممثل الأول الأهلي بالفريق لآخر عندنا هنا على ملعب الشرائع بمكة المكرمة بعد عشاء الغد .. في رحلة التنقيب عن الذهب الذي غاب عن الوطن منذ عام 2005م على يد الاتحاد أيام عنفوانه وطموحه .. فبالتالي غابت الأندية السعودية عن البطولات القارية عدا محاولة العام الماضي كاد سفير الوطن أن يحقق للوطن تلك الفرحة لولا عدم التوفيق الذي لازمه هناك بكوريا حينما كان ظلم المباراة الوحيدة للنهائي واستحواذ دول شرق القارة على استضافة ذلك النهائي قائم هناك داخل المطبخ الشرق آسيوي.!

أقول : إن غياب الأندية السعودية عن المشهد الآسيوي سيُحمِل الأهلي

والشباب مسوؤليةً غايةً في الأهمية لحمل الصولجان لإعادة الأمجاد

للوطن بعد غيبة.

على كل حال مباراتا الغدهنا وهناك تحملان في مضمونهما الكثير..

فالإعداد لهما كان جيداًمن خلال معسكراتٍ داخليةٍ وخارجية .. منها ماكان إيجابياً وبَنَى عليه المدربان بيريرا وبرودوم مخططات القبض

على البطولة الآسيوية .. ومنها ما كان سلبياً وخرج منها المدربان بتصورات التعديل في منهجية المباراتين الأهم .. فبرودوم خرج بمقولة : إن المباريات الإعدادية لم تكن نتائجها على ما يرام .. وبيريرا

خرج بمقولة : إنه لم يصل بعد للتشكيل المثالي للفريق.. وبين هذا وذاك هما ملزمان أمام جماهير الناديين بإعداد التشكيلتين الأمثل لاستقبال المنافسين بجاهزية تامة، إذ لا عذر لهما بعد الإعداد الأمثل من الإدارتين.. نعم .. الكوري والياباني يعتبران أكثر جاهزية لأنهما يعيشان في معمعة الدوري في بلديهما، لذلك هما الأكثر إعداداً واستعداداً من ممثلي الوطن اللذين عاشا فترة استرخاء طويلة بعد انتهاء الموسم الماضي، لكن أملنا في الله - سبحانه وتعالى - ثم في طموح أبناء القلعة والليث لتخطي هذه المعضلة من خلال استشعار المسؤولية وأهمية الدورالمنوط بهم بشكل احترافي .. وسامحونا..!!

(قذائف هادفة)

إذاكان اتحاد القدم بعد مجيء أحمد عيد لرئاسته متهم دائماً بتنفيذ رغبات الأهلي .. ومنها طلبه نقل مبارياته إلى ملعب الدفاع الجوي من باب تكافؤ الفرص مع الآخرين.. فمن نفذ رغبةالهلال بإقامة مبارياته على ملعب الأمير فيصل فيما يلعب النصر والشباب على استاد الملك فهد..؟! هل هذه أيضاً تنفيذاً لرغبة هلالية؟ أم ماذا..؟!!

من ينتقد الأهلي في مطالبته بنقل مبارياته من ملعب الشرائع..

هل سيصمت لو نُقِلَتْ مباريات النصر والهلال والشباب إلى الخرج

والاتفاق إلى الجبيل لموسمين متتاليين مثلاً..؟! أم أن العين على مطالبات الأهلي بمساواته بالآخرين عليها ملاحظة دائما..؟!!

هل يمكن أن يكون أربعة محترفين أجانب بقيمة أربعة ملايين ريال

في مستوى تطلعات أبناء العميد؟ أم هو الفقر وحالةالتقشف الإجباري التي حتَمتها سياسة إدارات أخر زمن..؟!!

ما من لاعب كان نجماً في فريقه وانتقل للاتحاد إلا واختفى بعدها

أو عاد بمستوى هزيل. أما الأسباب فاسألوا عنهار أشد الرهيب .. ومحمد الراشد .. وفهد العنزي .. وأحمدبوعبيد .. وآخرين..!!

بداية التحكيم غير مشجعة هذاالموسم.. ونهايةللدولي عبد الرحمن العمري غير سعيدة. لقد كدت تحبط النموذجي يا أخ عبدالرحمن..!!

أثبت الفتحاويون أنهم مبدعون فوق كل أرض.. وتحت كل سماء

.. ومهما استفزهم التحكيم إلا أنهم تماسكوا وتخطوا ذلك الظلم بشجاعة. مبروك للنموذجيين ولإدارتهم الناجحة.. ولأهلنا بالأحساء من جماهير مختلفة الميول اتفقت على حب ممثلهم الرائع..!!

إلى من قال: إن بطولة الدوري التي حققها النموذجي بجدارة عبارة عن بيضة ديك وعليهم أن يعيدوا حساباتهم.. ويعترفوا بأن روح الرجال تتفوق على الملايين وعلى كنوز الدنيا.. فبئس الأموال التي لا تفيد صاحبها .. وبئس الرجال الذين تغريهم الأموال فيضيعون أمام حماس الأبطال..!!

أحد الظرفاء علق على مشهد في المدرجات لم يتحقق منه سوى العلم بأن درجة الحرارة في مكة المكرمة البارحة كانت47 درجة لا غير..!!

نقلاً عن "أليوم" السعودية