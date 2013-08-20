فيرديناند يرد بسخرية على تصريحات مورينهو

تكفل مدافع مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، بالرد على التصريحات المثيرة للمدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو، والتي انتقد فيها تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ورد فيرديناند بسخرية كبيرة من مورينهو، حين أكد في تصريحات نشرتها صحيفة "الدايلي إكسبريس" الإنجليزية، أنه كان يتوقع من مورينهو ذلك، ولكن رده وزملاؤه سيكون على أرض الملعب حين يلتقي الفريقان في الجولة الثانية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن فريقه اعتاد كل عام على قيام شخص ما بترشيح شخص آخر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ووضع مانشستر في المركز الثالث والرابع، قبل أن يفاجأ هو وغيره بتتويج مانشستر يونايتد باللقب.

وأشار فيرديناند إلى أنه وزملاءه لاعبون محترفون يسعون للفوز دائماً، وهو ما أكدوه في مستهل مشوارهم بالدوري هذا الموسم، والعودة من معقل سوانسي بنقاط المباراة عكس ما توقع البعض.

وأكد أن الكثير يتوقع دائماً سقوط مانشستر يونايتد ويتمنون ذلك، لكن الفريق كل أسبوع سيبرهن قوته ويعود بالنقاط على طريق التتويج باللقب.

يذكر أن مورينهو كان قد شن هجوماً لاذعاً على قطبي مدينة مانشستر، حين قال إن مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وجاره مانشستر سيتي المتوج بنفس اللقب في الموسم قبل الماضي، لم يستحقا التتويج بلقب الدوري عن جدارة، موضحاً أن تتويجهما جاء بفعل ضعف المنافسين من الفرق الأخرى.

وقال مورينهو في أول تصريح مثير من قبله منذ أن عاد لتدريب تشلسي لولاية ثانية، إن الفرق المنافسة لفريقي مانشستر لم تكن في الموعد، وعانت من حظ سيئ لم تقدم من خلاله موسماً جيداً، فكانت النتيجة تتويج الفريقين بلقبي الدوري.