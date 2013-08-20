فينغر في ورطة بسبب غياب 9 من لاعبيه الأساسيين

بات المدير الفني لأرسنال الإنجليزي آرسين فينغر في ورطة حقيقية بعدما تأكد غياب لاعبه أليك تشامبرلين، لينضم الى ثمانية من زملائه الذين يغيبون لظروف مختلفة.

وتكمن ورطة فينغر في سفر فريقه للقاء فنربغشة التركي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، لتضاف للوضعية الصعبة التي يعاني منها أرسنال بعدما خسر بشكل مفاجئ في أولى مبارياته بالدوري الانجليزي أمام ضيفه استون فيلا.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إن تشامبرلين الذي أصيب في مباراة فريقه أمام أستون فيلا قد يغيب لعدة أشهر عن صفوف الفريق، بسبب تعرضه للإصابة في الركبة أدت لتقطع في الأربطة.

وانضم تشامبرلين الى زملائه بكاري سانيا، وكيران جييس، وتوماس روزيكي, آرون رامسي, توماس فيرمايلين، ناتشو مونريال، ميكيل ارتيتا وابو ديابي.

وسيكون المدير الفني لأرسنال أمام وضع صعب حال عدم تحقيقه نتيجة إيجابية أمام الفريق التركي، وبالتالي عدم تمكّنه من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي قد يكلفه منصبه.

ويعاني فينغر من مشاكل كبيرة مع جماهير أرسنال، لدرجة أن جمعية مشجعي أرسنال طالبت من ادارة ناديها تأجيل التفاوض معه بخصوص تمديد تعاقده، قبل معرفة وضعية الفريق ومنافسته في الاستحقاقات المحلية والأوروبية.

يُذكر أن جماهير أرسنال ثارت بشكل كبير على فينغر بسبب عدم تعاقده مع لاعبين على طراز عالٍ، لدرجة أنها رفعت في المدرجات لافتات وصفت فيها فينغر بالبخيل.