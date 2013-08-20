مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنجليزي

فرض مانشستر سيتي، وصيف بطل الموسم الماضي، أسلوبه على ضيفه نيوكاسل وهزمه 4-صفر اليوم الاثنين في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب الاتحاد، نزل مانشستر سيتي بثقله منذ البداية وحقق ما يصبو إليه مدربه الجديد التشيلي مانويل بيليغريني الذي خلف الإيطالي روبرتو مانشيني قادما من ملقة الإسباني، برباعية نظيفة وتقدم على جاره وغريمه حامل اللقب مانشستر يونايتد الذي تغلب بدوره على مضيفه سوانسي 4-1 في الافتتاح.

وكان المضيف على وشك أن يزور شباك الضيف عدة مرات في الدقائق الثلاث الأولى من خلال كرات عرضية متتالية من الجهة اليمنى عبر المدافع الدولي الأرجنتيني بابلو زاباليتا الذي مدد عقده حتى 2017 (الدقيقة الثانية)، ثم البوسني ادين دزيكو (4) قبل أن يسدد الفرنسي حاتم بن عرفة من خارج المنطقة أول كرة لنيوكاسل فوق عارضة الحارس الدولي جو هارت (5).

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد عرضية من الجهة اليمنى الى اليسرى وكرة معكوسة ارتطمت بمدافع وعادت الى الإسباني دافيد سيلفا الذي لم يتباطأ في إيداعها بمتابعة رأسية سريعة بعيدا عن متناول الحارس الدولي الهولندي تيم كرول (6).

وأضاف الأرجنتيني سيرخيو اغويرو الهدف الثاني بعد أن تلقى كرة موزونة من دزيكو تباعها بيمناه في أسفل الزاوية اليسرى تفرج عليها كرول وهي تدخل شباكه (22).

وتكررت محاولات سيتي في الشوط الأول لزيادة الغلة، واشتغلت مهارات لاعبيه خصوصا في خط الهجوم دون أن ينجح في مسعاه أبرزها لدزيكو (45)، بينما كانت محاولة ثانية خجولة لبن عرفة وأخرى خطيرة للعاجي اسماعيل شيخ تيوتيه (44) دون أي تبديل في النتيجة.

لكن الأمور تعقدت بالنسبة الى مدرب نيوكاسل الن بارديو بطرد المدافع ستيفن باركر الذي اعتدى عمدا على اغويرو في الوقت بدل الضائع (45+3)، يضاف الى غياب الفرنسي يوهان كاباي الذي رفض النادي عرضا لانتقاله الى ارسنال.

وفي الشوط الثاني، لم يوفق دزيكو الذي عمل كل شيء في الشوط الأول إلا التسجيل، وتلقى كرة عرضية من اغويرو الذي هرب من لاعبين اثنين تابعها برأسه لكن كرول تألق وأبعدها في الوقت المناسب (48).

وحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة على خط المنطقة من الجهة اليسرى إثر إسقاط الفرنسي ماتيو ديبوشي لاغويرو انبرى لها العاجي يايا توريه ووضعها بنجاح على يمين كرول (50).

واستمرت معاناة نيوكاسل ووقع تحت ضغط مستمر خصوصا مع الصعود المتكرر للاعب الوسط الدولي الإسباني والجناح السريع خيسوس نافاس المنتقل من إشبيلية، الى داخل منطقة الضيوف، وأطلق دزيكو كرة قوية حولها كرول بصعوبة الى ركنية (63).

وخطف الفرنسي سمير نصري بديل اغويرو الهدف الرابع بعد أن سبق ظله الى كرة مرتدة وانفرد بالحارس كروس ووضعها بقوة في الشباك من على خط المنطقة (75).