همس آسيوي..وألماني

عندما تكون المسابقات المحلية في أوجها في كوريا الجنوبية والصين واليابان (أبرز دول شرق آسيا)، تكون تلك التي في قطر والسعودية والإمارات (أبرز دول غرب القارة) في حالة جمود، وتتواجد معظم فرقها في معسكرات خارجية.. هذا الواقع شكل وسيشكل أفضلية نسبية لأندية الشرق عندما تنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا دائماً خلال أغسطس من كل عام.. لذا، ومنذ تم العمل بالنظام الحالي للمسابقة عام 2009 فازت باللقب 3 أندية كورية جنوبية وشذ السد عن القاعدة عندما توج عام 2011 بإقصائه خصماً كورياً ايضاً في لقاء القمة هو جونبوك هيونداي.

عموماً، فإن كل ما يمكن ان تفعله أندية لخويا القطري والشباب والأهلي السعوديان هو أن تثبُت في جولة الذهاب الأربعاء المقبل باعتبار أن جولة الإياب ستقام في 18 سبتمبر أي بعدما يكون الدوريان السعودي والقطري قد انطلقا في 23 الجاري و13 سبتمبر.

** فوز ثان لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-صفر (والأول على الضيف بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1).. النتيجتان إيجابيتان ولكن العرضين غير مرضيين بشكل كاف، ولو فرض التعادل أو الخسارة نفسه في إحداهما لبدأ الهمس واللمز (وليس الصراخ طالما أن المدرب غوارديولا لم يسخن مقعده بعد).. المعضلة هي أن الكاتالوني الشهير ورث إرثاً ثقيلاً ومن أبرز مكوناته طريقة اللعب (4-2-3-1) التي أتقنها فيليب لام وزملاؤه حتى النخاع ولامسوا المثالية من خلالهامع المدرب السابق يوب هاينكيس طالما أنها أثمرت ثلاثية تاريخية.. كان بمقدور غوارديولا أن يحسن ولو قليلاً من الطريقة، ولكنه بدل ذلك، وحتى لا يقال أنه استنسخ طريقة سلفه، اعتمد طريقة جديدة لم يلجأ اليه هو بالذات من قبل وعلى مدى مواسمه الأربعة مع برشلونة وهي 4-1-4-1.. في المباراتين المذكورتين هبط مستوى بايرن نسبياً، قياساً مع ما كان يقدمه من قبل، وثبت ذلك أيضاً في المباراة الرسمية الأولى للفريق عندما سقط أمام بوروسيا دورتموند 1-4 في الكأس الألمانية السوبر.. اعتمد المدرب الجديد مبدأ الإبتكار من أجل الإبتكار ولم يكن مضطراً لذلك.. ورغم كل شىء يرى المعجبون بفكره أن "الخير لقدام"، وسيتحسن المستوى مع مرور الوقت بعدما يهضم الفريق طريقة ثقيلة على المعدة.. والمهم أنه خلال مرحلة "مرور الوقت" يتوجب على بايرن أن يتفادى الخسارة أو حتى التعادل كي لا ينقلب الهمس صراخاً.

** مباراة الدوري من شوطين، وقد شاهدت مباراة من3 أشواط فاز فيها بوروسيا مونشنغلادباخ على هانوفر بثلاثية.. الشوط الثالث امتد نحو 5 دقائق لا أكثر، صفق خلالها جمهور الفريق الفائز - المقدر عدده ب52 ألف مشجع - للاعبيه وهللوغنى له.. طقوس رائعة وثقافة رفيعة وأوقات ممتعة، ولا عجب أن يضم هذا الجمهور كماً وفيراً من السيدات والصبايا والأطفال فضلاً عن الشباب والعواجيز.. درس مجاني لا يمكن أن نستنسخه نحن كعرب في كيفية جذب العائلة الى المدرجات حتى لو كنا في أحسن حالاتنا وليس في مثل حالتنا الراهنة التي لا يُسر لها لا العدو ولا الحبيب.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية