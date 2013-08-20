يوفنتوس.. يبث "الرعب" في قلوب الأندية الإيطالية

مع انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت المقبل، فإن النبأ السيء بالنسبة لمنافسي حامل اللقب يوفنتوس، هو أن فريق السيدة العجوز قد صار أكثر قوة من الموسمين الماضيين.

وأظهر يوفنتوس صلابة وإصرارا لا حدود لهما في أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد، عندما سحق لاتسيو بأربعة أهداف نظيفة يوم الأحد الماضي ليحرز لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، وليبدد الشكوك التي صاحبت مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وقال انطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس عقب الفوز في روما "لم أتخيل أبدا أن أفقد فريقي".

وأضاف "قلت في وقت سابق إنني هادئ تماما لأنني أعرف لاعبي فريقي.. أعرفهم رجالا يعتمد عليهم.. كنت أدرك أننا سندخل المباراة ونقدم الأداء الصحيح".

وأعرب كونتي لاعب خط الوسط السابق بيوفنتوس والذي يتولى تدريب الفريق منذ ثلاثة أعوام عن سعادته بتسجيل الوافد الأرجنتيني الجديد كارلوس تيفيز الهدف الرابع في مرمى لاتسيو، في ظل سعي النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي عن الوصول إلى أفضل مستوى له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم زملائه في السيدة العجوز.

وانتقل تيفيز إلى يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو (12 مليون دولار) مع ربط ستة ملايين أخرى بالإنجازات التي سيحققها الفريق.

ومن بين الصفقات الجديدة ليوفنتوس، المدافع انجيلو اوجبونا الذي كلف خزينة النادي 13 مليون يورو، والذي شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة لاتسيو، الى جانب المهاجم فرناندو ليورنتني القادم في صفقة انتقال حر من أتليتك بيلباو الإسباني، والذي جلس على مقاعد البدلاء في انتظار الوصول إلى المستوى الذي يرضى عنه المدرب كونتي قبل أن يشارك رسميا مع الفريق.

وباع يوفنتوس لاعبه الدولي ايمانويلي جياكيريني إلى سندرلاند الإنجليزي، في حين يبدو أن اليساندرو ماتري وفابيو كوالياريلا يستعدان للرحيل.

من ناحية أخرى، لجأ نابولي إلى المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي بعد رحيل والتر ماتزاري لتدريب إنتر ميلان، بعد 4 أعوام قضاها مع الفريق.

ونجح نابولي في الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية مستفيدا من الصفقة القياسية لبيع مهاجمه الأوروجوياني ادينسون كافاني إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مقابل 64 مليون يورو.

وسجل كافاني 104 أهداف مع نابولي على مدار ثلاثة مواسم ولكن النادي يأمل أن يسير المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين القادم من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، على نفس نهج كافاني ويمطر شباك المنافسين بكل قوة.

كما استعار نابولي الحارس الإسباني بيبي ريينا من صفوف ليفربول الإنجليزي وضم راؤول البيول مدافع ريال مدريد مقابل 12 مليون يورو والمهاجم البلجيكي دريس مارتينز مقابل 12 مليون يورو من ايندهوفن الهولندي.

من ناحية أخرى، تعاقد إنتر ميلان مع المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي كما دفع 7 ملايين يورو للتعاقد مع الجزائري اسحاق بلفوضيل في صفقة تضمنت إعارة انطونيو كاسانو إلى بارما.

كما يسعى إنتر، الذي يحاول تحسين مسيرته بعد النهاية المخيبة للموسم الماضي عندما احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف مهاجمه الكاميروني السابق صامويل ايتو الذي انتقل إلى صفوف آنجي الروسي في 2011.

ومع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يسعى إنتر ميلان أيضا إلى ضم سفير تايدر من بولونيا وماوريسيو ايسلا من يوفنتوس.

ويسعى ميلان الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث للتعاقد مع الياباني الدولي كيسوكي هوندا لاعب وسط سيسكا موسكو، بعدما ندرت تحركات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية حيث اكتفى بالتعاقد مع اندريا بولي من صفوف سامبدوريا مقابل ثلاثة ملايين يورو واستعار ماتياس سيلفستر من صفوف إنتر ميلان.

وبات فيورنتينا أحد أكثر الأندية الإيطالية تحركا في فترة الانتقالات الصيفية، حيث دفع 21 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ لضم المهاجم الألماني الدولي ماريو جوميز كما تعاقد مع السلوفيني يوسيب ايليسيتش من باليرمو مقابل 9 ملايين يورو بجانب المخضرم ماسيمو امبروسيني في صفقة انتقال حر من ميلان.