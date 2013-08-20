ريال مدريد يحسم أغلى صفقة في التاريخ

يبدو أن فصول مسلسل انتقال النجم الويلزي الشهير جاريث بال إلى ريال مدريد قد قاربت على النهاية السعيدة لعشاق النادي الملكي, إذ لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة رسمياً بحسب ما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الشهيرة .

وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس" منذ قليل على أن نادي توتنهام الإنجليزي قد وافق على بيع نجمه الويلزي جاريث بال إلى ريال مدريد بعد فترة طويلة من المفاوضات الصعبة بين الناديين مقابل 108,8 مليون يورو ليصبح اللاعب صاحب الـ24 عاماً أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متجاوزاً البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وستضمن الصفقة انتقال الظهير الأيسر للنادي الملكي البرتغالي فابيو كوينتراو الى توتنهام مقابل 17,5 مليون يورو, والذي لم يشركه أنشيلوتي في مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس بعدما أكد كوينتراو لإدارة النادي الملكي رغبته في الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وبحسب المصدر فمن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة وتفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب في العقد الذي سيربطه مع ريال مدريد لـ5 مواسم القادمة, وبذلك يصبح بال ثاني لاعب ينتقل من نادي توتنهام إلى نادي ريال مدريد بعد انتقال الكرواتي مودرتش من النادي الإنجليزي الى النادي الإسباني الموسم الماضي.