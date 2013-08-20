كاسياس يُفكر في مغادرة ريال مدريد

فجّر مدير تحرير صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، كارلوس بيريز، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عن نية حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي إيكر كاسياس، في مغادرة نادي العاصمة الإسبانية، متجهاً صوب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بعد يوم واحد فقط من القرار الذي اتخذه المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بإشراك الحارس دييغو لوبيز في التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد التي جمعته بنظيره ريال بيتيس في الجولة الأولى من "الليغا" على حساب القائد إيكر كاسياس.

وأكّد الصحافي الإسباني في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلها برنامج "بونتو بيلوتا" الشهير الذي يُبث عبر قناة "إنتر إيكونوميا"، أن كاسياس قد اعترف برغبته في مغادرة نادي ريال مدريد في الفترة الحالية، وذلك من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة هذا الموسم.

وبحسب مدير تحرير صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" فإن قائد نادي العاصمة الإسبانية قد كشف لعدد من المقربين منه خلال مأدبة عشاء عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، مؤكداً في الوقت ذاته تلقيه أربعة عروض من أندية أوروبية.

وأشار الصحافي الإسباني إلى أنّ كاسياس بات متأكداً بأنّ مسألة بقائه على دكة البدلاء ليست لأسباب فنية كما ذكر المدير الفني السابق جوزيه مورينهو، وخليفته الإيطالي أنشيلوتي، وإنما هو قرار رئاسي أصدره، رئيس نادي العاصمة الإسبانية فلورنتينو بيريز.

ولفت كارلوس إلى أنّ قائد ريال مدريد يخشى فقدان مركزه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ ناديه لن يعترض على رحيله إلى إحدى الفرق الإنجليزية، خاصة إلى مانشستر يونايتد، الخيار الأول بالنسبة لحارس مرمى منتخب "لا فوريا روخا".

وذكر بيريز أنّ مستقبل الحارس- الذي قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة مرهون بإشراكه خلال المباريات المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ كاسياس لا يضمن استدعاءه مرة أخرى من جانب المدير الفني للمنتخب الإسباني، فيثنتي ديل بوسكي، مثلما حدث في كأس القارات الأخيرة، حينما استدعى ديل بوسكي، كاسياس، على الرغم من جلوس الأخير على مقاعد البدلاء رفقة فريقه الإسباني.

وكان كاسياس قد ظهر في مقطع فيديو بعد نهاية مباراة فريقه أمام بيتيس وأبدى انزعاجه من بقائه على دكة البدلاء, وقال بسخرية: "إنه سيلعب أساسياً في كأس بربنابيو"، وهو اللقاء الودي الذي سيقام بين فريقه وبين السد القطري.