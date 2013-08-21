أندية إنجلترا أنفقت 390 مليوناً بسوق الانتقالات الصيفية

قالت تقارير صحافية إنجليزية إن الأندية الإنجليزية أنفقت حتى الآن نحو 390 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي لم تنتهِ حتى الآن.

وكشفت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية أن الأندية اقتربت بشكل كبير من الرقم التاريخي في إنفاقها الذي يعود لعام 2008، حين أنفقت تلك الأندية 500 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم لأكثر من ذلك، مع تبقي عدة أيام على إغلاق باب الانتقالات الصيفية، خصوصاً تلك الصفقات التي تتم في اللحظات الأخيرة قبل الاغلاق.

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية التي أنفقت خلال فترة الانتقالات الحالية بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، في حين جاء توتنهام هوتسبير ثانياً بـ58 مليوناً، بينما جاء ساوثامبتون في المركز الثالث بـ35 مليوناً.

وكان مانشستر سيتي قد ضم أربعة لاعبين من الطراز الرفيع، وهم الصربي يوفتيتش، والبرازيلي فيرناندينو، والإسبانيين نافاس ونيغريدو.

أما توتنهام فقد ضم ثلاثة لاعبين وهم: روبرتو سولدادو، وناصر الشاذلي، وباوليينيو، في حين ضم ساوثامبتون كل من فيكتور وانياما، ووديان لوفرين.

وضم أرسنال لاعباً واحداً هو يايا سانجو، بينما اشترى تشلسي كل من اندري شورله، وماركو فان جينكل، في حين ضم مانشستر يوناتيد كل من جويرمو فاريلا ويلفريد زاها.