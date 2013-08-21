الجزائري تايدر يلتحق بمواطنه بلفوضيل في إنتر ميلان

وقّع اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر، مساء أمس الثلاثاء، عقداً رسمياً مع نادي إنتر ميلان الإيطالي لمدة أربع سنوات، قادماً من نادي بولونيا الذي سرحه مقابل 5.5 مليون يورو، مع الاحتفاظ بملكية اللاعب بنسبة 50 بالمئة، حسب ما أعلنه الناديان على موقعيهما الرسميين.

وأفادت الصحافة الإيطالية من جهة أخرى، حسب مقربي سفير تايدر، بأن هذا الأخير سيتقاضى راتباً سنوياً بقيمة 1.2 مليون يورو بالإضافة إلى بعض الامتيازات.

وبحسم هذه الصفقة يلتحق تايدر بمواطنه المهاجم إسحاق بلفوضيل الذي انضم لإنتر ميلان في شهر يوليو الماضي قادماً من نادي بارما الإيطالي، مقابل 10 ملايين يورو.

وسفير تايدر من مواليد 29 فبراير 1992 بمدينة كاستريس الفرنسية من أب تونسي وأم جزائرية. وقد فضل اللعب رفقة منتخب بلد والدته بخلاف شقيقه الأكبر نبيل الذي اختار منتخب البلد الأصلي لوالده.

وينشط سفير في مركز وسط ميدان دفاعي ولكنه يميل كثيراً نحو الهجوم. وقد دشن مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري يوم 26 مارس الماضي بملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة، بمناسبة المباراة التي فاز بها "الخضر" أمام منتخب البنين 3-1 لحساب الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم لكرة القدم 2014، وسجل خلالها تايدر هدفا واحداً.

كما سجل تايدر هدف الفوز بديار منتخب رواندا يوم 16 يونيو الماضي، والذي سمح لمنتخب الجزائر ضمان التأهل إلى الدور الأخير من تصفيات مونديال البرازيل.