الشباب "يقهر" الظروف وينتزع نقطة ثمينة من اليابان

وضع الشباب السعودي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه كاشيوا ريسول الياباني في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعلى صوت الرعد وهطول الأمطار بدأت المباراة بداية حذرة من الفريقين لاسيما أنها المباراة الرسمية الأولى للشباب هذا الموسم بعكس فريق كاشيوا الذي لعب حتى الآن 21 مباراة في الدوري الياباني, وبالفعل حدث ما يتمناه اليابانيون مبكراً بعدما نجح لاعب كاشيوا ماساتو كودو في وضع فريقه في المقدمة عند الدقيقة 21 بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس وليد عبدالله.

بعد الهدف لم يساهم هذا الهدف المبكر في إحباط الشبابيين بل عادوا سريعاً للمباراة ووضح على لاعبيه الانسجام التام وحاول كثيراً العودة بالنتيجة، وكاد هزازي أن يسجل هدف التعادل للشباب إلا أن تسديدة غالطت شباك الحارس الياباني وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أحرز الشباب هدف التعادل عن طريق البرازيلي فيرناندو مينيغازو بعد أن سدد تسديدة قوية سكنت في المقص الأيمن لحارس كاشيوا الياباني.

وفي الشوط الثاني تغيّر حال الشباب كثيراً وظهر بصورة أفضل مما كان عليه، وبالرغم من استحواذ اليابانيين على الكرة في أغلب فتراته إلا أنها سيطرة غير فعالة بعكس الشبابيين الذين ظهر عليهم الانتظام في كل المراكز، ووضح اعتماد المدرب على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف أكثر من هدف في الشوط الثاني والتي بدأها البرازيلي رافائييل داسيلفا بعدما مرر كرة جميلة لنايف هزازي الذي كان في مواجهة المرمى إلا أن هزازي لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب لتذهب تسديدته بعيده عن المرمى, وتواصلت خطورة الشباب في الهجمات المرتدة لاسيما في العشر دقائق الأخيرة بعدما تحرك الكولومبي توريس ونشط مع تحركاته الشبابيين.

وكاد الكولومبي أن يضع فريقه في المقدمة بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة اليابانية, بعدها مرر الكولومبي توريس تمريرة جميلة داخل منطقة الجزاء للظهير الأيمن المندفع حسن معاذ لم يحسن التعامل مع الكرة لتذهب بعيداً عن المرمى الياباني.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 من الشهر المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

