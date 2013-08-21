رئيس الوزراء البلغاري لاعباً محترفاً في الدرجة الثانية

أعلن نادي فيتوشا بيستريستا، أحد فرق أندية الدرجة الثانية في بلغاريا، عن ضم رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف إلى صفوفه، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن تقارير صحافية بلغارية أن بوريسوف البالغ من العمر 54 عاماً، سوف ينضم لصفوف الفريق، ليكون في حال خوضه لمباريات مع فريقه أكبر اللاعبين سناً في تاريخ البطولات المحلية البلغارية.

واجتاز بوريسوف الذي عاني من ارتفاع ضغط الدم من قبل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث من المقرر أن يتم تسجيله في وقت لاحق في كشوفات الاتحاد البلغاري لكرة القدم.

وعُرف عن بوريسوف ولعه وعشقه لكرة القدم خاصة إلى جانب الكاراتيه والتنس، والرياضة على وجه العموم، مع العلم أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم.

وسبق لبوريسوف اللعب مع نفس الفريق من قبل، حينما كان نادي فيتوشا يلعب في دوري الدرجة الثالثة، ولكن تلك المباريات كانت في اطار خيري و ودي، قبل أن ينضم له هذه المرة كلاعب محترف.

يُذكر أن بوريسوف كان قد ترك منصبه في شهر فبراير الماضي بعد موجة احتجاجات عدائية قام بها البلغاريين احتجاجاً على سياساته خصوصاً بعد ارتفاع الوقود، ليجد رئيس الوزراء البلغاري نفسه خارج الحلبة السياسية، ويتجه بعدها بأشهر صوب الملاعب الرياضية.