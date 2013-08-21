لاعب إنجليزي "يسخر" من خسارة فريقه والنادي يجمّده

قرّر نادي سندرلاند الإنجليزي تجميد مدافعه فيليب باردسلي وإيقافه عن التدريبات، وحرمانه من المشاركة في المباريات، وذلك بسبب قيامه بالسخرية من ناديه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الموقع الرسمي لنادي سندرلاند على الإنترنت إن باردسلي سوف يواجه أيضاً بلجنة تحقيق شكّلها النادي للتحقيق في تغريداته التي كتبها على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر"، والتي سخر فيها من خسارة فريقه أمام فولهام في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكتب باردسلي على حسابه في "تويتر" ضاحكاً:" إنه يوم الافتتاح الكبير"، وذلك في إشارة منه للسخرية من خسارة فريقه في مباراته الافتتاحية بالدوري الانجليزي.

وعقب قيام مدافع سندرلاند بكتابة تلك العبارة بسخرية تم إلغاء الحساب الشخصي له، دون أن يتم توضيح هذه الخطوة سواء منه أو من أحد الهاكرز.

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن باردسلي سوف يواجه مصيراً مجهولاً بعد هذه السخرية، خصوصاً في ظل حالة الضبط الكبيرة التي يفرضها مدرب الفريق الايطالي باولو دي كانيو على لاعبيه.

يُذكر أن باردسلي غاب عن مباراة الفريق الافتتاحية بداعي الاصابة وقد يطول غيابه لأسابيع عدة، مع العلم أنه عانى خلال فترة الاعداد للموسم الجديد من تهميش مدربه دي كانيو، الأمر الذي دفعه للعب مع فريق الشباب للحفاظ على لياقته البدنية والفنية استعداداً للمباريات.