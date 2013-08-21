مدرب نيوكاسل يتهم أرسنال بالتسبب في خسارته أمام سيتي

اتهم المدير الفني لنيوكاسل يوناتيد، آلان باردو، نادي أرسنال بالتسبب في خسارة فريقه في أولى مبارياته بالدوري الانجليزي، حين سقط أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد.

وعلل باردو في تصريحات صحافية سبب اتهامه لأرسنال بسبب قيام الأخير بالتقدم بطلب لضم اللاعب يوان كاباي، الأمر الذي دعا نيوكاسل لرفض طلبه.

واستشاط اللاعب غضباً من رفض ناديه، ما دفع باردو لإيقافه واستبعاده من تشكيلة المباراة أمام سيتي، ليخسر الفريق مجهوده الهام في المباراة.

وأوضح المدير الفني لنيوكاسل أنه كان يتحتم على أرسنال احترام نيوكاسل، وعدم التحدث عن موضوع ضم كاباي حتى نهاية مباراة مانشستر سيتي، مؤكداً أنه لا يعلم لماذا قدم هذا العرض قبل ساعات من المباراة.

واعتبر باردو أن ما قام به نادي أرسنال هو أسلوب يفتقر للاحترام تماماً، مضيفاً أنه تسبب في أزمة للاعب بلا معنى.

وكان أرسنال قد تقدم بعرض رسمي لضم لاعب نيوكاسل كاباي، حيث أبدى استعداده لدفع 10 ملايين يورو للتعاقد معه، خصوصاً في ظل رغبة سابقة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع نفس اللاعب.

ومُني نيوكاسل يونايتد بخسارة مذلة بأربعة أهداف نظيفة على يد مضيفه مانشستر سيتي الذي تصدر الدوري الإنجليزي في أولى جولاته بفضل هذه الرباعية.

واعترف باردو بأن مانشستر سيتي استحق الفوز على فريقه لما يملكه من مهارات هجومية فائقة، مشيراً الى أن فريقه لعب بشكل جيد على فترات في المباراة.