كاسياس قد ينتقل إلى برشلونة

يتأهب فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لإبرام صفقة تاريخية، حيث يستعد الفريق الكاتالوني لتقديم عرضٍ رسمي إلى غريمه اللدود نادي ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات قائد الفريق إيكر كاسياس.

وبحسب برنامج "بونتو بيلوتا" الإسباني، فإن رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بأحد الأشخاص المقربين من حارس نادي ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال كاسياس إلى صفوف برشلونة.

وأشار البرنامج إلى أنّ روسيل يسعى للاصطياد في مياه ملعب "سانتياغو بيرنابيو" العكرة، مستغلاً توتر العلاقة بين الحارس الإسباني وناديه ريال مدريد، على خلفية القرار الذي اتخذه المدير الفني الجديد للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بإشراك الحارس دييغو لوبيز في التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد التي جمعته بنظيره ريال بيتيس في الجولة الأولى من "الليغا" على حساب القائد إيكر كاسياس.

ونقل البرنامج الذي يُبث عبر قناة "إنتر إيكونوميا" تصريحات للصحافي الإسباني، بيبي استرادا، أكّد فيه وجود اتصالات بين رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، وحارس مرمى ريال مدريد.

وأقرَّ الصحافي المقرب جداً من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بوجود اتصالات بين الطرفين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ الاتصال قد جاء لجسّ نبض حارس مرمى المنتخب الإسباني.

ومن جانبها، نفت الصحافية الكاتالونية كارمي بارسيلو النبأ الذي أورده زميلها بالبرنامج بيبي استرادا، بحدوث اتصال رسمي بين كاسياس وروسيل شخصياً؛ لكنها أكّدت في الوقت ذاته أن روسيل قد أجرى اتصالاً هاتفياً بأحد الأشخاص المقربين من حارس نادي ريال مدريد.

وأضافت الصحافية المقربة من أسوار ملعب "كامب نو" "كل ما أعرفه هو أن روسيل لم يتحدث إلى إيكر كاسياس، لكنه قد تحدث إلى أشخاص مقربين منه، وأن الأشخاص المقربين من، إيكر، قد أخبروه بأنّ كاسياس يُرحب بأي عرض رسمي في الوقت الراهن".

برشلونة يبحث عن رد الاعتبار بعد 12 عاماً

من جهته، قال برنامج "تيكي تاكا" الرياضي، الذي يُبث على قناة كواترو، إنّ رئيس نادي برشلونة، ساندرو رسيل، قد اجتمع بالمدير الرياضي بالنادي، أندوني زوبيزاريتا، لبحث إمكانية التعاقد مع حارس ريال مدريد إيكر كاسياس.

وذكر البرنامج أن روسيل قد وضع نصب عينيه التعاقد مع كاسياس لسببين: أولهما، تعويض الخروج المحتمل لحارس مرمى الفريق فيكتور فالديز، الذي اتخذ قراراً بالرحيل عن "البارسا" بعد انتهاء عقده الذي يستمر حتى صيف العام المقبل.

في حين أن السبب الآخر يكمن في توجيه صفعة لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي سبق له أن خطف قائد الفريق الكاتالوني السابق، البرتغالي لويس فيغو، بعد أن كان قد قضى 5 سنوات داخل جدران ملعب "كامب نو".