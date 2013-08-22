أرسنال.. يصالح جماهيره بفوز "أوروبي"

وضع أرسنال الإنكليزي قدمه في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه فنربغشه التركي 3-صفر اليوم الأربعاء في اسطنبول.

واقترب أرسنال، وصيف 2006، من مشاركته السابعة عشرة على التوالي في دور المجموعات، وكرر فوزه على فنربغشه بعد موسم 1979-1980 في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية (فاز أرسنال 2-صفر ذهابا وتعادلا صفر-صفر إيابا) وموسم 2008-2009 من دوري الأبطال (فاز أرسنال ذهابا خارج قواعده 5-2 ذهابا وتعادلا إيابا صفر-صفر).

ولم ينفع ضم فنربغشه في صفوفه لاعبين يعرفون تماما أرسنال والدوري الممتاز مثل الهولندي ديرك كاوت (ليفربول) والبرتغالي راوول ميريليش (ليفربول وتشلسي) والنيجيري جوزف يوبو (ايفرتون) وايمري بيلوزوغلو (نيوكاسل).

وتضاءلت آمال الفريق التركي للمشاركة في دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، علما بأن هذه المشاركة لم تكن لتحصل حتى في حال تفوقه على أرسنال وذلك بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي التي تبت بالقضية التي رفعها أمامها الفريق التركي لرفع عقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي نتيجة تلاعبه بنتائج الدوري المحلي.

على ملعب شوكرو سراج اوغلو وأمام 50500 متفرج، انتظر لاعبو المدرب الفرنسي ارسين فينغر حتى الشوط الثاني ليفتتحوا التسجيل عبر الظهير كيران غيبس الذي ترجم عرضية متقنة لثيو والكوت من الجهة اليمنى إثر تمريرة في العمق من لاعب الوسط الويلزي ارون رامسي (51).

وكاد والكوت يضاعف النتيجة بعد دقائق لكن الحارس فولكان ديميريل أنقذ الموقف (53).

وفي وقت كان كاوت ورفاقه يبحثون عن التعادل أمام مرمى الحارس البولندي فويتشي تشيسني، سدد رامسي كرة أرضية قوية ارتدت من فولكان الى الشباك التركية لتخف حدة الجماهير على المدرجات (64).

وحصل أرسنال على ركلة جزاء بعد عرقلة التشيكي ميشال كادليتش لوالكوت ترجمها الفرنسي اوليفييه جيرو صاروخية في سقف الشباك (77).

وقاد لاعب الوسط المصري الدولي محمد صلاح فريقه بازل السويسري الى فوز ثمين على مضيفه لودوغوريتس رازغارد البلغاري 4-2 في صوفيا أمام 5 آلاف متفرج على ملعب فاسيل ليفسكي.

وافتتح صلاح التسجيل بكرة يسارية رائعة هزت شباك الحارس فلاديسلاف ستويانوف (12)، رد عليها البرازيلي مارسيلينيو بكرة رفعها فوق الحارس يان سومر (23).

وتقدم المضيف عبر ايفان ستويانوف (50)، لكن صلاح سجل هدفه الثاني وعادل لفريقه من كرة انفرادية (59)، قبل أن يستعيد الفرنسي جيوفاني سيو تقدم بازل (64).

وأكمل لودغوريتس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي جونيور كايشارا لنيله الإنذار الثاني بعد خطأ ارتكبه على صلاح فاحتسب الحكم ركلة جزاء سددها فابيان شار بنجاح (83).

وسقط شالكه الالماني في فخ التعادل امام ضيفه بباوك سالونيكي اليوناني الذي حل الاربعاء بدلا من ميتاليست خاركيف المبعد عن المسابقة 1-1 على ملعب فلتنس ارينا امام 52 الف متفرج.

وافتتح شالكه التسجيل عبر البيروفي جفرسون فارفان بتسديدة يسارية ارضية (32)، رد عليها السلوفاكي ميروسلاف ستوخ في الشوط الثاني (73).

وعاد اوستريا فيينا النسموي بفوز ثمين من أرض دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لمارين ليوفاك (68) وماركو ستانكوفيتش (75) على ملعب "ماكسيمير" أمام 9500 متفرج.

وتعادل ستيوا بوخارست الروماني مع ضيفه ليخيا وارسو البولندي 1-1 بهدف الإيطالي فيديريكو بيوفاكاري (34) مقابل هدف ياكوب كوزيتسكي (53).

يذكر أنه تقام 10 مواجهات في الدور الفاصل وتتأهل الفرق العشرة الفائزة الى دور المجموعات لتنضم الى الفرق ال22 المتأهلة مباشرة، وستقام قرعته في 29 الحالي في موناكو.