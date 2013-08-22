الأهلي "يصعب" مهمته الآسيوية بالتعادل مع سيؤول

أهدر الأهلي جميع الفرص المتاحة للفوز واكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه إف سي سيؤول الكوري الجنوبي الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لضمان التأهل بينما سيلعب الفريق الكوري بأكثر من فرصة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه في 18 أيلول/سبتمبر المقبل.

كان سيول الكوري البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه المنتينيغري ديان داميانوفيتش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل الأهلي بواسطة البديل سلطان السوادي في الدقيقة 80.

بدأ الشوط الأول سريعا من الطرفين حيث تبادلا الهجمات ونجح الفريق الكوري في أخذ الأسبقية إثر كرة عرضية صوبها داميانوفيتش قوية في المقص الأيمن (10).

كثف الأهلي هجماته بعد الهدف لكن شابها التسرع والاستعجال على عكس سيؤول الذي شكلت هجماته المرتدة خطورة على مرمى عبدالله المعيوف.

استمر اللعب سجالا بين الفريقين قبل أن يقف القائم الكوري بالمرصاد لكرة تيسير الجاسم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تهيأت فرصة للأهلي لتعديل النتيجة ولكن مصطفى بصاص أطاح بالكرة فوق العارضة رغم مواجهته للمرمى (51)، ثم تألق الحارس الكوري كيم يونغ في الذود عن مرماه وحول كرة البرازيلي برونو سيزار بصعوبة بالغة الى ركنية (54).

وكاد الفريق الكوري يخطف هدفا ثانيا لولا تدخل عبدالله المعيوف في الوقت المناسب (62).

وبعد عدة محاولات، تمكن الأهلي من تعديل النتيجة إثر كرة عرضية أكملها سلطان السوادي قوية على يسار الحارس كيم يونغ (80).

وكاد مصطفى بصاص يسجل هدفا ثانيا ولكن كرته القوية مرت بجوار القائم (84)، وبعدها أهدر سلطان السوادي هدفا محققا عندما أرسل الكرة بين يدي الحارس (86).

وكان الأهلي وصل الى المباراة النهائية في النسخة الماضية قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة أمام أولسان الكوري الجنوبي.

تأهل الأهلي لهذا الدور عقب تصدره المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، وفي ثمن النهائي تخطى الجيش القطري بعد التعادل ذهابا 1-1 في الدوحة والفوز 2-صفر في مكة.

أما إف سي سيؤول فقد تأهل لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة، وفي الدور الثاني تغلب على بكين غوان الصيني بالتعادل السلبي ذهابا والفوز 3-1 إيابا.