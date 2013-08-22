تشلسي يهزم أستون فيلا ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

أكد تشيلسي على بدايته القوية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق الفوز الثاني على التوالي بتغلبه 2/1 على ضيفه أستون فيلا اليوم الأربعاء، في مباراة مقدمة بينهما من المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله أنطونيو لونا لاعب أستون فيلا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتعادل زميله كريستيان بنتيكي للفريق الضيف في نهاية الموسم.

وقبل 17 دقيقة فقط من نهاية المباراة، أحرز الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي هدف الفوز للفريق.

وكان إيفانوفيتش محظوظا للاستمرار في الملعب رغم جذب بنتيكي من ذراعه والإمساك به ولكن إيفانوفيتش أفلت من هذا بإنذار فقط.

وبدا أستون فيلا مقتنعا في النهاية بأنه يستحق ضربة جزاء ضد جون تيري مدافع تشيلسي ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولم يسبق للبرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لتشيلسي أن خسر أي مباراة على ملعبه في فترة ولايته الأولى مع الفريق قبل سنوات ولكن الأمر بدا خطيرا للفريق عندما تعادل بنتيكي لأستون فيلا في نهاية الشوط الأول.

ورغم هذا، نجح تشيلسي في حسم المباراة لصالحه في الشوط الثاني من اللقاء.