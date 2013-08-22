جماهير ليفربول تهاجم رئيس توتنهام بقسوة

شنّت جماهير ليفربول الإنجليزي هجوماً لاذعاً على رئيس نادي توتنهام هوتسبيرز، دانيل ليفي، بسبب إفساده صفقة انتقال اللاعب البرازيلي ويليان وإقناعه بتحويل مساره صوب ملعب "وايت هارت لين"، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لـ"الريدز" قادماً من إنجي الروسي.

وسعى ليفربول لضم ويليان بعدما أعلن إنجي تخليه عن أبرز نجومه مؤخراً؛ بغية تعزيز خط وسط الفريق الذي يأمل خلال الموسم الحالي العودة للمنافسة الحقيقة على لقب الدوري الإنجليزي، لكن توتنهام وبقيادة ليفي دخل على الخط في اللحظات الأخيرة وتمكن من جلب اللاعب الدولي.

وذكرت تقارير إنجليزية متطابقة أن ويليان وصل بالفعل إلى لندن لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقاله لتوتنهام، ليكون بذلك بدلاً للنجم الويلزي غاريث بيل القريب من الانتقال لريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية.

وشعرت جماهير ليفربول باليأس والإحباط بعد ضياع فرصة ضم ويليان، فلم يجد العشرات منهم سوى مواقع التواصل الاجتماعي لشنّ هجوم لاذع وتوجيه سيل من الشتائم والاهانات لليفي، حتى وصل الأمر ببعض المشجعين للهجوم على ديانته اليهودية.

ووصفت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية هجوم مشجعي ليفربول على ليفي بأنه مثير للاشمئزاز وأمر غير مقبول على الإطلاق، فيما سخر البعض من توجيه الانتقادات لرئيس توتنهام بسبب سياسته الناجحة في جلب الصفقات وتقوية صفوف فريقه.

وعلى الجانب الآخر لم تسلم إدارة ليفربول من انتقادات جماهير النادي بعد الإخفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في جلب لاعبين مؤثرين للفريق، رغم الحديث أكثر من مرة عن وجود نية لإبرام صفقات هامة تضمن للنادي العريق العودة للمنافسة محلياً على أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.