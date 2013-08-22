سرعة نافاس تسبب المشاكل لمانشستر سيتي وإشبيلية

يبدو أن السرعة الفائقة للإسباني خيسوس نافاس والمنضم حديثاً لصفوف مانشستر سيتي الانجليزي، لا زالت تسبب له المشاكل مع الأندية التي يلعب لها، حيث تسبب تلك السرعة في كسر جهاز التدرب على الركض.

وقالت صحيفة " الدايلي ميل" الإنجليزية إن جهاز الركض الذي يتدرب عليه نافاس في مانشستر سيتي تعرّض للكسر بسبب السرعة الكبيرة التي يتمتع بها الدولي الإسباني.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن نافاس سبق له وأن عانى من هذه المشكلة إبان لعبه مع ناديه الإسباني السابق إشبيلية، حيث تعرض نفس الجهاز للكسر لنفس السبب.

وعُرف عن نافاس الشهير بلقب "النفاثة" لسرعته العالية، قدرته على الركض لـ100 متر في مسار حول الملعب في 10.9 ثانية لينافس بذلك سرعة العدائين.

وكان نافاس قد انضم لصفوف مانشستر سيتي الانجليزي قادماً من إشبيلية، مقابل 20 مليون يورو، قابلة للزيادة الى 26 مليوناً وفقاً لإنجازات اللاعب.

وأعرب نافاس آنذاك عن سعادته للانضمام للسيتي لأنه يعتبره مشروعاً مثيراً، الى جانب أن أسلوب لعبه مناسب للكرة الإنجليزية المعروف عنها السرعة.

ويمتلك نافاس (27 عاماً) الذي بدأ مشواره مع ناديه إشبيلية سجلاً حافلاً مع الفريق الأندلسي، إذ فاز معه ببطولتين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية، كما ساهم بشكل كبير مع منتخب بلاده بالتتويج بمونديال 2010 وبكأس أوروبا 2012.