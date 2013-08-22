فنيات ضائعة

نقطتان متناقضتان شهدتهما بطولة الخليج الأولمبية الخامسة لكرة القدم المقامة حالياً في البحرين، الأولى الناحية الفنية التي لم ترتق للمستوى المطلوب، والأخرى الناحية التنظيمية التي شهدت نجاحا منقطع النظير.

ربما تكون النقطة الأولى هي الأهم، لأن الثانية اعتدنا عليها ويعجز اللسان عن وصفها، فيما الثانية وراءها حديث طويل سبق وان طرحه الكثير من الزملاء عبر كتاباتهم.

أكثر المعوقات التي واجهت البطولة هي الطقس، اذ كان عقبة قاسية على الجميع أدت إلى تراجع المستوى الفني للبطولة، وربما يكون البعض يختلف عن رأيي لأنهم يعتقدون بأن الرطوبة العالية والجو القاسي يؤدي إلى زيادة الاستفادة لدى المنتخبات.

كانت لدى اللجنة التنظيمية الخليجية الكثير من الحلول لتداركها من أجل إخراج البطولة بأزهى صورة وتحقيق الاستفادة العالية وخصوصاً من الناحية الفنية، لأن المنتخبات تعتبر هذه البطولة محطة إعداد للاستحقاقات القوية المقبلة، ومن ضمن الحلول تأجيل البطولة لشهر واحد على الأقل لإبعاد هذه العقبات التي اشتكى منها غالبية المدربين والأجهزة الفنية والإدارية.

مدير منتخب الكويت العزيز محمد العدواني، قال بأن منتخب بلاده لم يظهر بصورته الحقيقية حتى الآن والأسباب الطقس الذي لم يكن في الحسبان.

ليس فقط العدواني الذي قال بأن منتخب بلاده تأثر بالجو القاسي، إنما غالبية المنتخبات، فربما تكون المنتخبات نجحت بالمشاركة في هذا التجمع الخليجي لكنها لم تحقق كامل الاستفادة من المشاركة، لأن البطولة الحالية أصبحت خالية من الفنيات وأشبه بـ «الفنيات الضائعة»!

اللجنة التنظيمية عليها وضع أوقات البطولة المقبلة في الحسبان، بغض النظر عن الدولة المستضيفة لأن الدول الخليجية على أتم الاستعداد لاحتضانها، لكن المشكلة هي الوقت المناسب لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه البطولة وتحقيق أسمى أهدافها.

اللجنة الفنية اضطرت لإعطاء المنتخبات راحة لدقائق في فترات المباريات لشرب الماء والراحة حتى لا تكون هناك مشاكل لم تكن في الحسبان، وهذا دليل على أن اللاعبين لم يعتادوا اللعب في هذه الاجواء المتعبة.

أخيراً... منتخبنا الأولمبي سيخوض لقاء مصيريا مساء اليوم أمام عمان في الدور نصف النهائي، وحتى الآن لم تشهد البطولة حضورا جماهيريا يعطي مؤشرا بأن البطولة تقام على أرضنا الحبيبة، فالجماهير مطالبة بالحضور والمؤازرة لإعطاء اللاعبين دفعة معنوية عالية لتحقيق النتيجة الايجابية والتأهل للنهائي، ونحن على ثقة كبيرة بأفراد المنتخب ببذل الجهد والتأهل بإذن الله.

نقلاً عن "الوسط" البحرينية