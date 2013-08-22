فينغر ينتقد قرار تمديد فترة الانتقالات الصيفية

انتقد المدير الفني لأرسنال الإنجليزي آرسين فينغر قرار تمديد فترة الانتقالات الصيفية ليومين إضافيين، مؤكداً ضرورة أن يتم إغلاقه مع بداية انطلاق الموسم الجديد.

وقال فينغر في تصريحات للصحافيين الأتراك على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه فنربغشه التركي في الدوري التمهيدي لدوري أبطال أوروبا إنه يجب ألا تكون فترة الانتقالات الصيفية بهذه المدة، وأن يتم إغلاقها مع بدء الموسم الجديد من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتقرر مؤخراً أن يتم تمديد فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي عادة في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل عام، ليومين إضافيين، لتنتهي في الثاني من شهر سبتمبر.

وأشار فينغر إلى ضرورة تقليص فترة الانتقالات الصيفية، لكي تستطيع الأندية جميعها الاستعداد للموسم وخوض منافساته دون التفكير بتعزيز صفوفها مع دخول الموسم.

وأوضح أنه شخصياً وناديه لديهم القدرة على تعزيز صفوفهم خلال الفترة الحالية، ولكنه يطالب رغم ذلك بتقليص فترة الانتقالات لأنه من الصعب الحصول على لاعبين مناسبين بعد بداية الموسم.

وواجه فينغر الذي وضعت إدارة آرسنال تحت تصرفه نحو 70 مليون جنيه استرليني، انتقادات لاذعة من قبل جماهير ناديه، بسبب فشله في إبرام صفقات جديدة باستثناء تعاقده فقط مع المهاجم الفرنسي يايا سانوغو.

وسبق أن انتقد فينغر أكثر من مرة سوق الانتقالات وإنفاق الأندية فيه، حيث صرح بأن الانفاق الضخم من قبل الأندية الكبرى أضر بشكل كبير بكرة القدم، مؤكداً ضرورة النزاهة المالية في كرة القدم الحديثة.

وأشار إلى أن ضرورة إعطاء الأولوية لكرة القدم قبل أي شيء، من أجل إتاحة الفرصة للجميع وتطوير العمل داخل الأندية، بدلاً من الأموال الطائلة.

يُذكر أن آرسنال خلال فترة تولي فينغر سدته التدريبية، اعتمد على سياسة إنفاق محدود في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية، وذلك بالتعاقد مع لاعبين لا تكلفه الكثير من الأموال.