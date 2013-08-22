فيّا: برشلونة لا يستحق التعادل

ذكر مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الدولي الإسباني ديفيد فيّا، أنّ فريقه السابق نادي برشلونة لم يستحق نتيجة التعادل (1-1) خلال المباراة التي جمعته بفريقه "أتلتيكو" مساء الأربعاء على ملعب "فيثنتي كالديرون" في ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشنَّ فيّا هجوماً لاذعاً على حكم المباراة، ألبيرتو أنديانو مالينكو، متهماً إياه بمحاباة الفريق الكتالوني على حساب الفريق الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مبلغ زهيد "2.1 مليون يورو" مقارنة بتاريخ اللاعب الإسباني.

وأشار الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة القدم في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنّ "ألبيرتو" قد ظلم فريقه خلال مباراة يوم أمس، مشيراً إلى أنّ حكم المباراة قد رفض إشهار البطاقة الحمراء في وجه متوسط ميدان برشلونة، سيرجيو بوسكتس، على الرغم من أن الأخير يستحق الطرد.

ومضى مهاجم المنتخب الإسباني في تصريحه قائلاً: "للأسف الشديد، لم يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية المستحقة في وجه سيرجيو بوسكيتس؛ لو حصل عليها لاتخذت المباراة منحى آخر".

وأعرب فيّا عن خيبة أمله الشديدة إزاء عدم تمكّن فريقه من الفوز على برشلونة، لافتاً إلى أن الأخير لم يستحق التعادل لولا محاباة ألبيرتو، لكنه استدرك قائلاً: "بطبيعة الحال، الحكام بشر، والخطأ وارد جداً في عالم كرة القدم".

كما أبدى مهاجم أتلتيكو الجديد سعادته البالغة بعد إحرازه لهدف السبق في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيثنتي كالديرون" بالقول: "أنا سعيد للغاية، فقد نجحت في وضع الفريق في المقدمة، ولكن عدم الفوز بالمباراة أمر مؤسف لأننا عملنا وبذلنا الجهد أمام فريق كبير".

يُذكر أنّ هدّاف منتخب "لافوريا روخا" قد نقض العهد الذي قطعه على نفسه بعدم المبالغة في الاحتفال في حال أحرز هدفاً في مرمى فريقه السابق برشلونة، حيث انتابت اللاعب فرحة كبيرة فور تسجيله الهدف الأول.

وعبرت هذه الفرحة عن الحالة النفسية للاعب، الذي بدا متأثراً إلى حدٍّ كبير بعد دكَّ شباك الفريق الذي لم يعتمد عليه بشكل كبير بعدما كسر ساقه خلال كأس العالم للأندية 2011.