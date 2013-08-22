كارينيو: جاهزون للدوري.. والإصابات طبيعية

أبدى الأورغوياني كارينيو، مدرب النصر السعودي، رضاه عن استعدادات فريقه لمنافسات الموسم الجديد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بجانب مهاجم الفريق محمد السهلاوي للحديث عن مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري السعودي غداً أمام نجران. وقال: "أجرينا سبعة وأربعين تدريباً خلال الفترة الماضية، وكان عطاء اللاعبين بها جيداً، وأرى أن لديهم الجاهزية الفنية والحماس الكبير لتقديم مستويات تليق بفريق كبير كالنصر، والكل يعلم أن جميع الأندية استعدت جيداً للدوري، ولذلك علينا أن نعمل بكل طاقاتنا لنحقق طموحاتنا التي نسعى إليها".

وبارك كارينيو خطوة الإدارة بالتعاقد هذا الموسم مع عدد من اللاعبين. وقال: "اللاعبون الجدد سيكونون إضافة قوية وداعمة لنا، ونتمنى أن تكون بدايتنا جيدة بحصولنا على النقاط الثلاث في مباراة الفريق أمام نجران، وفي كل مباراة سيكون هدفنا النقاط الثلاث لنحقق في آخر الموسم ما يسعد جماهير النصر".

وأشار مدرب النصر إلى أن هدفه الرئيسي الفوز في الدوري. وقال: "إنني مع النصر لا أسعى لأهداف شخصية، والهدف الرئيسي لنا جميعاً في النادي مصلحة الفريق، ولذلك فالفوز بالدوري من أهدافنا الرئيسية هذا الموسم، وكذلك بقية بطولات الموسم، لأننا نملك مقومات ذلك بما نملكه من عناصر".

وأكد كارينيو الذي استلم تدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي، أن الإصابات التي حدثت خلال فترة الإعداد طبيعية. وقال: "نحن الآن لدينا لاعبان مصابان هما حسين عبدالغني وخالد الغامدي، في حين أن عبدالله العنزي يعاني من ألم في الظهر، ومثل هذه الإصابات عادية، وأتفهم حرص الصحافة وبحثها عن أسباب الإصابات التي أراها عادية في مستهل الإعداد، وعموماً الإصابات لن توقفنا عن العمل، ولن تحول دون طموحنا، لأننا نملك فريقاً متكاملاً، فمثلاً غياب حسين عبدالغني سيتيح الفرصة للاعب إبراهيم الزبيدي".

وأشاد كارينيو باللاعب محمد نور، مؤكداً أنه لاعب كبير، وقال: "نور قدم مع الفريق مستويات جيدة، ويمكن أن يلعب بأي مركز ويقدم أفضل المستويات، لذلك فريقي لا يحتاج إلى لاعب محور أجنبي، لأننا نملك لاعبين مميزين في هذا المركز، بالإضافة لنور هناك أمثال إبراهيم غالب وشايع شراحيلي وعبدالمحسن عسيري وعوض خميس، إضافة إلى اللاعب المصاب أيمن فتيني الذي اعتبره لاعب مهم وبعودته بعد شهر ونصف لن تسمعوا بمن يطالب بمحترف أجنبي بالمحور".

وبين كارينيو أن ناديه وفق كثيراً بالتعاقد مع صانع الألعاب يحيى الشهري، وقال: "هو اللاعب رقم عشرة الذي طالبت به، ومع تأقلمه مع الفريق سيكون دعامة قوية مساندة للهجوم"، موضحاً أنه يسعى في هذا الموسم للقضاء على سلبيات إضاعة الفرص أمام مرمى الخصم، وقال: "عندما كان لدينا ايوفي كنا نسجل، وعندما أصيب بقي السهلاوي وحيداً في خط المقدمة، وعملنا على زيادة قوتنا الهجومية من خلال تعاقد النادي مع التون وايفرتون" مؤكداً أن "السهلاوي لاعب تقني داخل الصندوق، كما أنه عندما يلعب خارج الصندوق يساعد الوسط في حالة وجود ضغط على الفريق".

من جانبه، استهل المهاجم محمد السهلاوي حديثه بتقديم التهنئة للقائمين على المركز الإعلامي على التجديد الذي تم به، وقال لقد أكملنا استعدادنا، وجاهزون لمباراة نجران، وهدفنا في هذا الموسم أن نلعب كل مباراة برغبة الفوز بالنقاط الثلاث، مشيداً بجهود إدارة النادي وحرصها على تكامل صفوف الفريق من خلال دعم الفريق بعناصر مميزة تعتبر إضافة قوية له في هذا الموسم.

وأضاف "إننا في النصر فريق واحد لا يهم من يسجل، المهم فوز النصر، هذا هو هدفنا وهذه هي غايتنا في كل مباراة، والنصر سيكون بإذن الله مختلفاً في هذا الموسم، لأنه لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين، كما أن لدينا طاقماً تدريبياً كبيراً قادراً على استثمار كل الإمكانيات المتوافرة بالفريق/ ولدينا أيضاً جماهير وفية داعمة ومساندة لنا بقوة، متمنياً أن يكون النصر حليف النصر في كل منافسات الموسم".

أطقم جديدة

إلى ذلك دشن النادي أطقم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في مؤتمر صحافي بحضور نائب رئيس النادي العميد فهد المشيقح ومدير عام شركة تطوير الرياضية عبدالعزيز النصار، ومدير إدارة المشاريع بالشركة صالح الصالح، حيث رحب المشيقح بالجميع باسم رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، وأشاد بكل من دعم النصر ووقف معه وسانده منذ تأسيسه حتى يومنا هذا، كما رحب بالإعلاميين، وقال إن النادي يسعى لتنويع استثماراته، والاستثمار بأطقم الفريق رابح نظير ما يملكه النصر من جماهير كبيرة حريصة على اقتناء أطقم النصر، متمنياً للنادي التوفيق في هذا الموسم.