مانشستر يتراجع.. ويوافق على بيع روني

تراجع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي، عن قراره السابق بعدم بيع مهاجمه الدولي واين روني، ولوح إلى إمكانية بيعه في حالة واحدة، وهي تمكن مديره الفني ديفيد مويس من تعويض غيابه بالتعاقد مع مهاجم من طراز رفيع.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية، إن قرار مانشستر يونايتد قد يفتح باباً من الأمل لتشلسي من أجل تجديد طلبه بضم روني، خصوصاً أنه من أكثر الفرق الراغبة بقوة من أجل التعاقد معه.

وكان مانشستر يونايتد ومديره الفني ديفيد مويس قد أكدا في أكثر من مرة رفضهما لفكرة بيع روني بأي حال من الأحوال، قبل ان يتم التراجع عن ذلك، بشكل مفاجئ.

وتوقعت الصحيفة الإنجليزية أن يكون سبب تراجع مانشستر يونايتد عن قراره بسبب المغالاة المادية التي يريدها روني من أجل تجديد عقده، حيث يريد زيادة عقده لمبلغ يفوق 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهذا الأمر صعب للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي لا يتجاوز سقف أجوره هذا المبلغ.

ويريد تشلسي التعاقد مع روني، حيث قدم ثلاثة عروض من قبل لضم مهاجم مانشستر يونايتد الذي سبق وأن رفضها بالكامل، لكن تحركه الأخير قد يعجّل في الموافقة على طلب تشلسي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت مؤخراً إلى أن تشلسي قد يعرض على مانشستر يونايتد صفقة مبادلة تتضمن انتقال روني لتشلسي مقابل انتقال لاعب وسطه خوان ماتا لمانشستر يوناتيد كجزء من الصفقة التي سيدفع خلالها أيضاً تشلسي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.