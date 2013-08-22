مدافع يطالب زميله باستهداف مكان إصابة "ميسي"!

نشرت الصحف الكاتلونية المقربة من نادي برشلونة شريط فيديو من مباراة الفريق أمس أمام أتلتيكو مدريد، يظهر فيه أحد مدافعي الأخير وهو يوجه أحد زملائه لموضع الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل استهدافها ومنعه من إكمال اللقاء.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "فيسنتي كالديرون" بمدريد في ذهاب كأس السوبر الإسباني تفاقم إصابة ميسي، وهو ما اضطر مدرب الفريق ومواطنه خيراردو مارتينو لإخراجه بين الشوطين وتعويضه باللاعب سيسك فابريغاس.

وخلال المقطع الذي نشرته صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" يظهر ميسي وهو يضع يده على موضع الإصابة في العضلة الخلفية، وحينها لاحظ المدافع الأوروغوياني لأتليتكو دييغو غودين الأمر، وأشار لأحد زملائه لمكان الإصابة، طالباً منه ضرب النجم الأرجنتيني عليها، وفق تحليلات وتوقعات الصحيفتين.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن غودين أشار على ما يبدو لزميله البرازيلي جواو ميريندا، من أجل استهداف نفس موضع الإصابة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن خروج ميسي بين الشوطين منع اللاعب من تلبية طلب زميله غير المسبوق في الملاعب الأوروبية.

وانتهى اللقاء المثير بالتعادل بهدف لمثله، وشهد تسجيل لاعب برشلونة السابق ديفيد فيا لأول أهدافه في النادي الكاتلوني، وكذلك توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا على أول أهدافه مع "البلاوغرانا"، ليدشن انطلاقته الفعلية معه عقب قدومه من نادي سانتوس البرازيلي.