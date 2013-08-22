غوارديولا يوزّع "الخمر" على لاعبي بايرن.. وريبيري يقاطع

شارك لاعبو فريق بايرن ميونيخ الألماني في "مهرجان أكتوبر" السنوي الشهير في المدينة البافارية، والذي يعد تناول الخمور جزءاً أصيلاً من طقوسه، وأضفى هذا العام المدرب الإسباني الجديد للفريق بيب غوارديولا أجواء جديدة من المرح على الاحتفالات، دون أن يتردد في "صبّ" الخمر بنفسه للاعبيه.

وظهر غوارديولا مع بقية لاعبي الفريق خلال الاحتفالات التي انطلقت أمس بشكل مبكّر وتستمر لعدة أسابيع، حيث حرصوا جميعاً على ارتداء الأزياء البافارية التقليدية، بينما كان النجم الفرنسي المسلم فرانك ريبيري الوحيد الذي رفض المشاركة في طقوس "تناول الجعّة".

ونشرت وسائل إعلام ألمانية صوراً للاحتفالات الصاخبة، حيث ظهرت أجواء المرح والسعادة على جميع لاعبي الفريق البافاري الذي بدأ الموسم الجديد بفوزين متتالين في "البوندسليغا" بقيادة غواديولا، الذي لم يكتف بقيادة اللاعبين داخل الملعب فقط، بل وخارجه أيضاً.

فقد حرص مدرب برشلونة الإسباني السابق على التكفل بتوزيع الخمر على لاعبيه وتناول كميات كبيرة منه أمام عدسات الكاميرا، قبل أن يلتقط الجميع صورة تذكارية حرص خلالها جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على حمل كأس الخمر باستثناء ريبيري.

ودأب ريبيري على رفض هذا النوع من الاحتفالات نظراً لتعارضها مع مفاهيم الدين الإسلامي، علماً أنه اعتنق الاسلام قبل عدة سنوات وحوّل اسمه إلى "بلال" عقب تزوجه من شابة جزائرية كانت مقيمة في فرنسا.

وكان ريبيري رفض قبل أشهر الاحتفال بزجاجات الخمر عقب فوز فريقه بلقب الدوري الألماني، وثار غضبه من زميله الألماني جيروم بواتينغ الذي لاحقه داخل ملعب "اليانز أرينا" وأصرّ على سكب إحدى الزجاجات عليه.