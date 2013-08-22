"نيمار" يُقرّب برشونة من كأس "السوبر"

رد المهاجم الإسباني الدولي ديفيد فيا بعض اعتباره أمام فريقه السابق برشلونة وسجل المهاجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد ليتعادل أتلتيكو مدريد وبرشلونة 1/1 مساء الأربعاء في ذهاب كأس السوبر الإسباني.

وقطع برشلونة شوطا هائلا نحو الفوز بلقب السوبر الإسباني للموسم الرابع على التوالي وللمرة الحادية عشرة، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام على ملعبه باستاد "كامب نو" يوم الأربعاء المقبل ليتوج بلقب البطولة.

وفي المقابل، لم يحرز أتلتيكو لقب كأس السوبر الإسباني سوى مرة واحدة سابقة في عام 1985 .

وكانت المباراة فرصة جيدة ليرد المهاجم الإسباني الدولي ليثبت جدارته أمام فريقه السابق برشلونة الذي تركه يرحل إلى أتلتيكو هذا الصيف.

بينما نجح نيمار بهدف التعادل اليوم في خطف الأضواء من زميله ليونيل ميسي الذي فشل في هز الشباك في الشوط الأول، واستبدل مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ديفيد فيا في الدقيقة 12 إثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية لعبها أردا توران من ناحية اليسار وقابلها فيا المندفع داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة متقنة في زاوية صعبة للغاية على يسار فيكتور فالديز حارس برشلونة الذي لم يستطع التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني، أخرج الأرجنتيني خيراردو مارتينو مواطنه ليونيل ميسي ودفع مكانه باللاعب سيسك فابريغاس ثم دفع بنيمار في الدقيقة 59 على حساب بدرو رودريجيز.

وكان نيمار عند حسن ظن مارتينو به، حيث أحرز هدف التعادل للفريق في الدقيقة 66 إثر هجمة منظمة لبرشلونة مرر منها تشافي هيرنانديز الكرة إلى البرازيلي داني ألفيش، الذي مرر عرضية رائعة إلى زميله ومواطنه نيمار ليقابلها الأخير بضربة رأس سكنت الشباك على يمين حارس مرمى أتلتيكو.

