الأولمبي السعودي.. يتأهل إلى نهائي الخليج

نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز مستحق على نظيره الكويتي 3-2 اليوم الجمعة على استاد البحرين الوطني بالرفاع في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية الأولمبية في نسختها الخامسة التي تستضيفها البحرين من 15 حتى 26 الشهر الجاري.

وسجل صالح الجمعان (16 و37) ورائد الغامدي (53) أهداف السعودية، وفرج الزعبي (64) وعبدالرحمن باني الشمري (70) هدفي الكويت.

وتأهلت السعودية لملاقاة البحرين في المباراة النهائية المقررة يوم الاثنين المقبل، فيما تلعب الكويت مع عمان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد المقبل.

وهي هي المرة الثانية على التوالي التي تلتقي فيها السعودية مع البحرين في النهائي، إذ تواجهتا أيضاً في النسخة الماضية في العاصمة القطرية الدوحة وانتهت المباراة بفوز السعودية 2-صفر.