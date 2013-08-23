الجابر: هدفي تحقيق كل البطولات مع الهلال

افتتح المدير الفني بنادي الهلال، سامي الجابر، مؤتمره الصحافي الأول في بداية الموسم الرياضي، والذي يسبق مواجهة العروبة في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين بالتأكيد على وصول فريقه لجاهزية فنية كبيرة قبيل انطلاق البطولة.

وأكد الجابر أن هدفه الرئيسي الفوز بجميع مباريات فريقه الـ26 في الدوري السعودي، وقال: "هدفي ليس تحطيم أرقام سابقة مسجلة في بطولة الدوري، ولكن أريد تحقيق البطولات والوصول للأهداف المنشودة، قد نستطيع تسجيل 100 هدف، ونحتل المركز الرابع إذن ما الفائدة؟".

وأكد الجابر تجاوب اللاعبين الكبير مع فترة الإعداد الماضية، وقال "وصلنا لجاهزية كبيرة، وخضنا ثمانية لقاءات ودية كانت مفيدة بشكل كبير، أشكر اللاعبين على ما بذلوه من جهد، نحن على أتم الاستعداد لتحقيق الطموحات".

وشدد سامي على أن الفرق كبير بين أي لقاء ودي أو رسمي يخوضه الفريق، وقال "اللقاء الودي لا يعكس مستوى الفريق، ولكنه يساعد على الوصول للجاهزية المطلوبة، لذلك حرصنا على أن نتعامل مع جميع اللقاءات الودية على أنها مباريات رسمية، وهو ما جعل الفائدة مرتفعة من إقامة تلك اللقاءات".

وأوضح الجابر في تعليقه على لقائه الافتتاحي أمام العروبة بقوله "لا يوجد فريق كبير وصغير في عالم كرة القدم، شاهدنا عدداً من لقاءات العروبة في الموسم الماضي، إضافة للقاء الودي أمام الرائد وهو فريق مميز، الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى تظهر بحماس كبير وتحمل طابع السرعة، وهو ما يجعل اللقاء الأول صعباً".

وفي سؤال حول وصوله للتشكيلة الأساسية للفريق في ظل الزخم الكبير من اللاعبين المميزين قال الجابر "لا يوجد لاعب أساسي واحتياطي للفريق، من سيبذل الجهد في التمارين سيشارك كأساسي، وهو ما ينطبق على المحليين والأجانب. أشكر اللاعبين على تفهمهم وتعاونهم مع الجهاز الفني حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية".

وأكد مدرب الهلال اقتناعه التام بتواجد ثلاثة مهاجمين في صفوف الفريق رغم تعدد المشاركات، وقال "في حال رغبنا في استقطاب لاعب رابع يجب أن يكون في مستوى اللاعبين المتواجدين في التشكيلة إن لم يكن أفضل".