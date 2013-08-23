الشماخ: لست نادماً على البقاء في الدوري الإنجليزي

نفى الدولي المغربي، مروان الشماخ، مهاجم أرسنال السابق وكريستال بالاس الإنجليزي الحالي، أي ندم من قبله على البقاء في الدوري الإنجليزي، وتركه من قبل الدوري الفرنسي.

وقال الشماخ في تصريحات صحافية لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه آثر البقاء في الدوري الإنجليزي رغم سيل العروض التي تلقاها من العديد من الأندية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.

وكشف أن سبب بقائه في الدوري الإنجليزي هو حبه لهذه المسابقة التي تعد الأقوى بين المسابقات الأوروبية، لذلك فهو ليس نادماً بأي حال من الأحوال على البقاء فيه.

وأشاد الشماخ بفريقه الحالي كريستال بالاس الذي يريد أن يثبت جدارته بين أندية الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن تضامنه مع جميع زملائه وخوضهم مباريات قوية سيمكن لفريقهم الحفاظ على موقعه في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أنه تنقل بين أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي، بدءاً من لندن، مروراً بشمال إنجلترا، وانتهاء بالجنوب، مؤكداً أن بقاءه جاء لعشقه للدوري الإنجليزي.

يذكر أن الشماخ انتقل من صفوف أرسنال على سبيل الإعارة لكريستال بالاس لمدة عام واحد، مع العلم أنه أعير الموسم الماضي أيضاً من قبل أرسنال إلى ويستهام يوناتيد.