الفتح يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة التعاون

يفتتح حامل اللقب الفتح اليوم الجمعة مباريات دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، عندما يستضيف التعاون في الأحساء في وقت يستضيف فيه النصر نجران، ويحل الشعلة ضيفا على النهضة..

وتتواصل مباريات الجولة الأولى السبت باستضافة الهلال للعروبة والرائد للاتفاق.. والأحد بمباراة الفيصلي مع الأهلي قبل أن تختتم الجولة بمباراة القمة التي ستجمع الشباب مع الاتحاد في الرياض.

وستكون جميع الخيارات مفتوحة وسط تطلعات حقيقية من ستة فرق على الأقل للفوز باللقب في نهاية الموسم، وستكون مهمة الفتح الذي حقق قبل أيام بطولة السوبر السعودي صعبة في الحفاظ على لقب الدوري وسط منافسة قوية من الحرس القديم الدوري الهلال والشباب والأهلي وأيضا النصر والاتحاد ولا يجوز تجاهل الاتفاق.

وسيبدأ الفتح حملة الدفاع عن اللقب بمباراة متوسطة القوة أمام التعاون .. واستعد حامل اللقب جيدا للدوري بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال وهو ما تمثل بالأداء القوي الذي ظهر به في مباراة السوبر.. وكان الفتح خاض معسكرا في الإمارات وتوج هناك بلقب بطولة الوحدة وأثبت الفريق أنه سيكون ضمن المرشحين لإحراز اللقب.. وأبقى النادي النموذجي تقريبا على معظم العناصر التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي فاحتفظ بالثلاثي الأجنبي السنغالي كيمو سيكوكو والبرازيلي إيلتون جوزيه والكونغولي دوريس سالومو، بينما انتقل لاعبه الأردني شادي أبوهشهش إلى صفوف التعاون خصم الفتح اليوم.

ورحل عن الفتح ظهيره الأيسر، عدنان فلاتة، والحارس محمد شريفي والمهاجم ربيع السفياني، الذي سينضم للنصر في يناير المقبل بينما تعاقد الفريق مع عبدالله الدوسري لاعب الاتفاق ومحمد نامي الظهير الأيمن للهلال وعبدالرحمن القحطاني لاعب النصر وعلي المزيدي حارس الاتحاد.

أما التعاون فتمسك باستمرار المدرب الجزائري توفيق روابح واستغنى عن الرباعي الأجنبي وتعاقد مع المدافع الكيني ديفيد أوتشينغ والأردني شادي أبو هشهش والبرازيلي ريتشي لاعب النصر السابق والكاميروني بول إيفولو.

وانفصل عنه عدد كبير من اللاعبين منهم باسم الشريف وذياب مجرشي وحسام الجدعاني وسلطان اليامي ووليد الجحدلي وعبدالعزيز الحربي ووليد الطايع ونايف الحارثي وعبدالعزيز فلاتة، بينما ضم عدنان فلاتة وعبده حكمي وبدر الخراشي.

النصر في مواجهة نجران

وفي الرياض يبدأ النصر المتفائل بصفقاته الجديدة حملة الفوز باللقب الغائب عنه منذ قرابة الـ19 عاما.. وأنفقت إدارة النصر ملايين كثيرة في سبيل تدعيم صفوفه في الفترة الأخيرة وأبرم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية بضم يحيى الشهري من الاتفاق.. وتمسك النصر باستمرار المدرب دانييل كارينو وقائد الاتحاد السابق محمد نور الذي تعاقد معه قرب نهاية الموسم الماضي.. كما تعاقد مع يحيى الشهري لمدة خمس سنوات في أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية وضم عبدالرحيم جيزاوي مهاجم الأهلي، وأبرم عقدا مع بربيع السفياني مهاجم الفتح بداية من يناير المقبل وكانت آخر صفقاته حتى الآن ضم مدافع الأهلي كامل المر أمس الأربعاء.

وكان النصر نشيطا في سوق انتقالات اللاعبين الأجانب أيضا بعدما ضم الثنائي البرازيلي المكون من إيلتون برانداو وإيفرتون.

وفي المقابل من المتوقع أن يفتقد نجران جهود هدافه الأول السوري جهاد الحسين، الذي أبدى رغبته في الرحيل ولم يتوصل بعد إلى اتفاق على ذلك.. وأعاد نجران مدربه المقدوني جويكو حاجيفسكي وترك الأردني حمزة الدردور واستبدله بمواطنه مصعب اللحام كما تخلى عن السوري وائل عيان.. وتعاقد مع البرازيلي جاندسون والنيجيري وحيد أوسيني مدافع التعاون السابق وأبقى على المدافع الجزائري فريد شكلام.

الضيف الجديد يبدأ من الشعلة

وفي الدمام يستضيف الضيف الجديد لدوري المحترفين النهضة نظيره في الشعلة.. وتبدو المباراة صعبة التوقع.. فالنهضة من الفرق العريقة التي كان لها باع في الدوري الممتاز.. واستعد جيدا لموسمه بالتعاقد الفريق الصاعد مع المدرب الروماني آيلي بلاتشي وضم ثنائي الهلال عبدالرحمن السعيد والمهاجم فهد الجهني قبل أن يستبعدهما المدرب كما تعاقد مع الحارس المخضرم تيسير آل نتيف وصاحب العبدالله وضم أربعة لاعبين أجانب هم البحريني إسماعيل عبداللطيف والبرازيلي رينان دا سيلفا والمالي آداما تراوري والتونسي أمين عباس.

أما الشعلة فأبقى على مدربه التونسي أحمد العجلاني الذي تسلم الفريق في منتصف الموسم الماضي وتعاقد مع ماجد المرحوم مدافع الشباب وثنائي الرائد أحمد الخير وأحمد الكعبي ولاعب وسط التعاون أحمد مفلح ولاعب الاتفاق فهد المبارك.

ونجحت الإدارة في الإبقاء على الهداف المغربي حسن الطير بعد سلسلة طويلة من المفاوضات كما تمسكت ببقاء المالي لاسانا فاني وضمت لاعبا آخر من مالي هو مامادو كوندو.