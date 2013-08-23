بالوتيلي يضرب زميله في تدريبات ميلان

عاد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للظهور مرة أخرى بلقطاته المثيرة للجدل مع قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد في إيطاليا.

هذه المرة هي لقطة للاعب صاحب الأصول الغانية أثناء تدريبات فريق ميلان الإيطالي، أمس الخميس، استعداداً للقاء فريق هيلاس فيرونا في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، إذ قام بالوتيلي بالقيام بحركة مزعجة لزميله في الفريق والوافد الجديد اندريا بولي لاعب وسط ميلان أثناء توقف الكرة وخروجها إلى ركلة ركنية، لكن ما قام به اللاعب الأسمر كان مزاحاً ثقيلاً نوعاً ما على اللاعب بولي الذي لم يفارق شعور الألم ظهره لبضع ثوانٍ فيما بدا على وجه بولي علامات التعجب مما فعله النجم الإيطالي.

يذكر أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد قام بحركة مشابهة قليلاً لما فعله بالوتيلي أثناء فترة تواجده في النادي اللومباردي بضرب زميله ستراسير بوجه قدمه في مزحة ثقيلة أخرى لم يتفهمها اللاعب ستراسير.