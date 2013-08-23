بيكي يتسبب ببكاء طفل برشلوني

تشافي! بيدرو! ميسي! أليكسيس! هكذا جاءت نداءات الطفل الصغير العاشق للفريق الكاتالوني ونجومه بعد مباراة فريقه المفضل أمام فريق ليفانتي والتي انتهت بفوز كاسح للبلوغرانا بسباعية نظيفة، متمنياً أن يطل عليه أحد النجوم لأخذ توقيع له أو أخذ هدية خاصة من أحد لاعبيه المفضلين.

لكن ما لم يتوقعه الطفل البرشلوني هو تجاهل لاعبيه المفضلين لنداءاته المتكررة التي كان آخرها نداء بيكي الذي تدارك موقف زملائه ولم يتوان في أن يخلع قميصه ويتوجه إلى الطفل الصغير لإهدائه له، لتنتاب الطفل حالة هيستيرية من البكاء بعد تحقيقه حلمه بالحصول على أحد قمصان لاعبيه المفضلين.

وشهد مقطع الفيديو الذي يعكس تواضع المدافع الكاتالوني بيكي إقبالاً كبيراً للغاية، إذ حصل الفيديو على نسبة مشاهدات تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من نشر المقطع على موقع "يوتيوب" الشهير.

وبين موقف بيكي وموقف ميسي، استنكر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ما فعله النجم الأرجنتيني ميسي مع الطفل الصغير بتجاهله تماماً، فيما أسهبوا في مدح رقي وتواضع المدافع الإسباني بيكي الذي حقق حلم طفل صغير بإهدائه القميص الخاص به.