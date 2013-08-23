ريال مدريد.. "يجهز" حملة تسويقية ضخمة لقميص "بال"

استعد مسؤولو ريال مدريد جيداً للقدوم المتوقع للجناح الويلزي، جاريث بال، إلى صفوف "الميرغني" من خلال تجهيز عملية تسويق ضخمة لقميص اللاعب الجديد، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية التي أكدت أن عشاق نادي العاصمة الإسباني ينتظرون بشغف إعلان التوقيع مع نجم توتنهام، مما جعل إدارة النادي الملكي تجهز أعدادا ضخمة من قميص اللاعب لاستيعاب الهجوم الجماهيري المتوقع.

ونشر موقع ريال مدريد الرسمي صورة لقميص اللاعب الجديد صاحب الـ"24" عاماً برقمه المفضل "11"، وهو ما يؤكد أن بيريز نجح بإتمام الصفقة الأضخم في التاريخ.

وتشير التقارير الإسبانية الأخيرة القادمة من مدريد إلى أن انتقال بال إلى صفوف ريال مدريد أصبح مسألة وقت فقط, متكهنة بأن إعلان الصفقة لن يستغرق سوى أيام, وستكلف خزينة النادي الملكي 99 مليون يورو لتصبح الصفقة أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متجاوزا صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى الفريق الملكي في عام 2009 التي تخطت حاجز الـ94 مليون يورو.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن ريال مدريد تراجع عن فكرة إدراج كيونتراو الظهير الأيسر للنادي ضمن الصفقة لتنخفض الصفقة إجماليا من 108 ملايين يورو إلى 99 مليون يورو .

