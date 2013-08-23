فيرديناند: ليفربول وسيتي أهم من تشلسي

واصل مدافع مانشستر يونايتد ريو فيرديناند حربه الكلامية وهجومه الإعلامي على نادي تشلسي بعد التصريحات الصحافية التي وجه فيها المدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو نقداً لتتويج مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال فيرديناند في تصريحات صحافية لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، إن مباراة فريقه أمام تشلسي يوم الاثنين المقبل ليست المباراة الأهم لفريقه في الموسم مقارنة بمباريات مانشستر يوناتيد أمام جاره مانشستر سيتي أو ليفربول.

وقلل مدافع مانشستر يونايتد مجدداً من مباراة تشلسي، موضحاً أن تلك المباراة ليست الحدث الأهم بالنسبة له، كونها ستكون مباراة عادية لا أهمية كبيرة له.

وأضاف أن الفوز بمباراة تشلسي لن يكون له مذاق بالنسبة له، مقابل الفوز على فريق كبير كمانشستر سيتي أو ليفربول، معتبراً أن تحقيق الفوز على أي من هذين الفريقين يكون الأهم هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستقبل مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل تشلسي على ملعب الأولدترافورد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان فيرديناند قد شن هجوماً لاذعاً على تشلسي ومديره الفني مورينهو الأسبوع الماضي، حين توعده بالرد في الملعب حين يلتقي الفريقان، وذلك رداً على تصريحات مورينهو بحق فريقه وتقليله من شأن تتويجه بلقب دوري الموسم الماضي.

على صعيد آخر، اعتبر فيرديناند أن هداف الفريق الهولندي روبن فان بيرسي قد يصبح أحد أساطير مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن ما سيحققه هذا الموسم سيفوق ما حققه الموسم الماضي.

وأعرب عن ثقته بأن فان بيرسي سيستمر بتقديم أدائه الراقي أمام كل الفرق ليصبح أسطورة مانشستر يونايتد.