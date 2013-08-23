قميص دورتموند الأجمل في الدوري الألماني

لم تقتصر نجاحات نادي بروسيا دورتموند الألماني على الصعيدين الرياضي والاقتصادي فقط، بل امتدت النجاحات التي يحققها النادي إلى أمور أخرى قد تكون بعيدة تماماً عن عقلية المشجع الكروي، مثل تصميم القميص الذي حاز على لقب أفضل تصميم قميص رياضي في ألمانيا.

فبعد أن حقق نادي بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أفضل نتائج مالية طوال تاريخه خلال الموسم الماضي 2012-2013، إذ سجلت إيرادات النادي ارتفاعاً بنسبة 42% لتصل لـ305 ملايين يورو، حقق النادي الألماني إنجازاً آخر بحصوله على أفضل تصميم قميص رياضي في البلد الأوروبي، وذلك وفقاً للمدرسة العليا للتصاميم في دوسليدوريف.

وتفوق القميص الأصفر لرفاق ليفاندوفسكي على قميص العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني وبطل أوروبا للعام المنصرم، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم المدرسة كريستيان شيشا أن اختيار اللونين الأسود والأصفر وخلطهما مع بعضهما بعضاً يعد عبقرياً، إضافة إلى التوظيف الذكي لألوان شعار الفريق وشعار الراعي الرسمي للنادي.

فيما أوضح كريستيان أن قمصان الفريق البافاري السابقة كانت اكثر قوة من القمصان الحالية للفريق، وهو ما يتناقض مع قوة ظهور مديره الفني غوارديولا الذي يظهر دائماً على الموضة.

وعلى الجانب الآخر احتل قميص فريق فيردير بريمين الألماني المرتبة الأخيرة بين فرق الدوري الألماني ليصبح أسوأ تصميم لفريق ألماني لهذا الموسم.