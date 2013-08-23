مدرب أستون فيلا يرفض انتقاد جدول الدوري الإنجليزي

رفض المدير الفني لـ"أستون فيلا" الإنجليزي، بول لامبرت، توجيه أي نقد لجدول الدوري الإنجليزي، موضحاً أنه لن يقدم على تقديم أي تظلم بهذا الخصوص.

ونقل الموقع الرسمي لـ"أستون فيلا" على شبكة الإنترنت عن لامبرت قوله إنه فخور بلاعبيه وأدائهم، وهم قادرون على تخطي تلك العقبات، خصوصاً بعد أدائهم اللافت أمام أرسنال وتشلسي في المباراتين الأوليين في الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن جدولة الدوري الإنجليزي أرهقت لاعبيه جسدياً، لكنه أكد أن لاعبيه لديهم القوة والتعطش لتقديم الأفضل عقب كل مباراة يخوضونها.

واستهل أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي بلقاء أرسنال، ونجح في تحقيق الفوز على ملعبه 3-1، قبل أن يخسر بصعوبة على أرض تشلسي 1-2، مع العلم أنه سيلتقي ليفربول يوم غد السبت، ليكون قد خاض في أسبوع واحد ثلاث مباريات متتالية.

واعترف لامبرت بتكدس المباريات، والدليل خوضه للمباريات الثلاث توالياً، مؤكداً أنه منح لاعبيه راحة يوم واحد فقط قبل أن يتجه للمباراة الثالثة أمام ليفربول.

وراح المدير الفني لـ"أستون فيلا" لأكثر من ذلك في مدح لاعبيه، حين أشار إلى أنه على ثقة بأن لاعبيه يريدون خوض مباراة جديدة بعد مباراة ليفربول الثالثة التي يلعبونها خلال أسبوع واحد.

وطالب من لاعبيه المواصلة على منوال التألق في المباريات أسوة بما قدموه في مباريات تشلسي وأرسنال، داعياً غياهم لنسيان هزيمة تشلسي والتفكير في المباريات القادمة.

يذكر أن المدير الفني لمانشستر يوناتيد، ديفيد مويس، سبق له أن وجه نقداً لجدولة الدوري الإنجليزي، معتبراً أنه ظالما بحق فريقه بسبب تكدس المباريات القوية توالياً.