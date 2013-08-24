الدوري السعودي: الهلال يخشى مفاجأة "الضيف" الجديد

يختبر الهلال قوته اليوم السبت أمام العروبة في ثاني أيام دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، فيما يحل الاتفاق ضيفاً على الرائد.. في بقية مباريات الجولة الأولى التي كانت انطلقت أمس الجمعة بفوز النصر على نجران 2-0 وتعادل الفتح مع التعاون 1-1 والنهضة مع الشعلة 2-2.. وتتواصل غداً بمباراة الفيصلي مع الأهلي في المجمعة وتختتم الاثنين بمباراة القمة التي تجمع الشباب مع الاتحاد في الرياض.

وتبدو مهمة الهلال سهلة أيضاً اليوم على أرضه أمام العروبة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.. وسيخوض الهلال مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد سامي الجابر الذي تلقى دعماً كاملاً من الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي ومنحه فرصة اختيار كل اللاعبين المحليين والأجانب، فتعاقد مع مهاجم الشباب ناصر الشمراني ومع لاعب منتخب الإكوادور سيجوندو كاستيو وأعاد المغربي عادل هرماش من تولوز الفرنسي والبرازيلي تياغو نيفيز من فلومينيسي وضم المدافع الكوري الجنوبي صاحب الخبرة تشو سونغ هوان من تشونبوك، بينما انفصل عن محمد نامي وسعد الحارثي ويبحث عن عرض للتخلص من البرازيلي ويسلي لوبيز.

وفي المقابل أبقى الفريق الصاعد لدوري الأضواء على التونسي جميل بلقاسم وأعاد مهاجمه السابق موسى الشمري وضم فواز فلاتة والحارس عبده بسيسي وتعاقد مع الرباعي الأجنبي المكون من المصري إبراهيم صلاح والبرازيلي لويس كارلوس والمالي إلياسو إيسياكا والأردني عبدالله ذيب.

وتبدو الفوارق واضحة بين الفريقين ولكن لا يمكن التكهّن بما يمكن أن يفعله فارس الشمال اليوم.. ولكن لو سارت الأمور بشكل منطقي وعطفاً على فوز الهلال ببطولة العين وتفوقه على بطل المغرب الوداد فلن يجد بطل الدوري 13 مرة صعوبة في الفوز على العروبة.

الرائد يستضيف الاتفاق

ويلعب اليوم أيضاً الرائد مع نظيره الاتفاق الذي تعاقد مع المدرب الألماني تيو بوكير وضم أكثر من لاعب لمحاولة تعويض رحيل أبرز لاعبيه يوسف السالم ويحيى الشهري والحارس فايز السبيعي فتعاقد مع 12 لاعباً جديداً كان آخرهم مدافع الاتحاد إبراهيم هزازي.. أما الرائد فتعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين زكري الذي استغنى عن سبعة لاعبين جدد هم حسن خيرات وسليمان العبدالله ورياض العريني ورائد المرواني وحسام الدوسري وعدي عمرو، وتعاقد مع أكثر من لاعب آخر منهم الكاميروني أليكسيس موندومو من الزمالك والعماني حسين الخضري.. وحاول تعويض رحيل أبرز لاعبيه بضم الأردني ياسين البخيت والسنغالي بابا ويجو والروماني نيكولاي جريجوري والبرازيلي داني مورايس، وأعاد مهاجمه السابق محمد الراشد وضم محمد شريفي حارس الفتح وإسلام سراج مهاجم الوحدة.

