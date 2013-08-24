الفتح يسقط في فخ التعادل.. والنصر يقهر نجران

سقط الفتح في فخ التعادل أمام التعاون في بداية حملة الدفاع عن لقبه في افتتاح الدوري السعودي، في حين نجح النصر في تحقيق بداية مميزة بعد فوزه على نجران 2 – صفر، وتعادل الوافد الجديد للدوري النهضة مع الشعلة 2–2.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فاجأ التعاون مضيفه الفتح المتوج حديثاً ببطولة السوبر "بعد فوزه السبت الماضي على الاتحاد" بظهوره بمستوى قوي بعد أن أحرج بطل الدوري في أكثر من مرة إلى أن أتت الدقيقة 45 بعدما نجح متوسط ميدان التعاون عبده حكمي بتسجيل هدف السبق لفريقه أحرج من خلاله الضيوف قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول الفتح جاهداً تسجيل هدف التعادل، لا سيما أن مدربه التونسي فتحي الجبال أجرى تغييرين في خط الوسط مع بداية الشوط الثاني بدخول حسين المقهوي وعبدالرحمن القحطاني كبديلين لمبارك الأسمري وربيع سفياني، وتحسن الفتح مع هذين التغييرين مع أداء مميز لخط الدفاع التعاوني الذي صمد إلى الدقيقة 85 والتي حملت معها هدف التعادل للفتح الذي سجله البرازيلي إيلتون عن طريق ركلة جزاء.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بدأ النصر بداية غير موفقة في الشوط الأول، لا سيما أن التوقعات كانت ترشحه لتحقيق فوز سهل على نجران، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي أحدثتها الإدارة على مستوى اللاعبين فلم يظهر النصر بمستوى جيد في هذا الشوط بعكس نجران الذي قدم مستوى جيداً رغم نقص اللياقة الواضح للاعبيه، وفاجأ اللاعب الأردني مصعب اللحام لاعبي النصر وجماهيره بتسديدة قوية سكنت شباك الفريق العاصمي، إلا أن الحكم أوقف أفراح نجران وألغى الحكم بحجة التسلل وسط اعتراض من مدرب نجران جوكيكا ولاعبيه.

في الشوط الثاني تغير حال النصر وظهر بمستوى كبير، ونجح مهاجمه محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الأول للنصر في هذا الموسم بعد أن شاهد تقدم حارس نجران عن مرماه وسدد الكرة قوية لتعتلي الحارس وتسكن شباك نجران، وبعد الهدف واصل النصر هجومه على مرمى نجران، وتفنن لاعبوه بإضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى، إل أن أتت الدقيقة 81 حيث حصل النصر على خطأ على مشارف منطقة الجزاء تقدم له الوافد الجديد يحيى الشهري وسجل هدفاً جميلاً انتهت عليه مباراة الفريقين.

وفي الدمام أنقذ الدولي البحريني إسماعيل عبداللطيف، الوافد الجديد للدوري، النهضة من خسارة محققة من أمام ضيفه الشعلة بعد تمكنه من تسجيل هدف التعادل، وسجل الشعلة أولاً عن طريق مهاجمه وليد الجيزاني في الدقيقة السادسة، ونجح البرازيلي داسيلفا لاعب النهضة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11، وعاد الشعلة وتقدم من جديد عن طريق مسفر البيشي في الدقيقة 65، ونجح البحريني إسماعيل عبداللطيف بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70.

وتسكتمل مباريات الجولة الأولى غداً بلقاءين، حيث يستضيف الهلال فريق العروبة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، ويلتقي الرائد مع ضيفه الاتفاق.